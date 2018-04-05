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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Beytüşşebap’a bahar erken geldi İzle

Beytüşşebap’a bahar erken geldi İzle

Çiçek açan meyve ağaçları

İlkbahar Irak 

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Renk renk çiçek açan meyve ağaçları köylüleri sevindirdi. Beytüşşebap’ta bahar aylarının gelmesiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Yüksek kesimleri halen karlı olan ilçede meyve ağaçları renk renk çiçekler açtı. Vatandaşlardan Vedat Gökçe, doğaseverleri eşsiz doğasıyla hayran bırakan ilçeye davet etti. Gökçe, “Bu yıl kış erken bitti. İlkbaharın gelmesiyle her tarafta çiçek açtı” dedi.
Necat Gökçe ise, havanın güzelleşmesiyle birlikte ailesiyle pikniğe çıktığını belirterek, eşsiz manzarayı izlediklerini ifade etti.

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