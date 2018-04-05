Beyrut tarihi dokusunu kaybediyor - BEYRUT

: - Beyrut 'taki tarihi yapılardan detay görüntüler - Tarihi Yapıların Korunması sorumlusu Halid er - Rıfai ile röportaj - Eski Yapılar ve Doğal Eserlerin Korunması Derneği Başkanı Raya ed - Dauk ile röportajBEYRUT (AA) - NADİYA EL - HALLAK - Lübnan'ın başkenti Beyrut 'un dokusunu oluşturan tarihi yapılar ilgisizlik ve rastgele yıkımlar sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.Orta Doğu'da birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve geçmişten günümüze uzanan güçlü tarihi birikimi içinde barındıran Beyrut 'ta, kültür hazinelerinin bir parçası olan tarihi yapılar ülke genelinde karşı karşıya kaldığı ihmaller ve yenileme faaliyetleri nedeniyle tehlike altında.Çoğunluğu Osmanlı dönemi (1516 - 1917) olmak üzere Fransa mandası (1960) zamanında yapılmış ve tarihi eser statüsü olan binalarla eski evler yıkılarak yerlerine park, bina veya ticaret merkezleri yapılıyor.Tarihi Eserler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tarihi Yapıların Korunması sorumlusu Halid er - Rıfai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yaşanan sıkıntının arka planında tarihi yapıların korunması konusunda bir yasanın olmadığını belirtti.