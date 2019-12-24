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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendi - İSTANBUL

Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendi - İSTANBUL

- Ayine gelenlerden görüntüler - Ayine gelen vatandaşların görüntüleri - Ayinden detaylarBeyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.
Saint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı.
Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.

İncil Doğum Günü 

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