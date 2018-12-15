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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Beykoz’da karabatak ve avlanması yasak olan gri balıkçıl kuşu vurulmuş halde bulundu

Beykoz’da karabatak ve avlanması yasak olan gri balıkçıl kuşu vurulmuş halde bulundu

olay yerinden görüntüler

Göller Cep Telefonu Hayvan 

-hayvanlardan detay
-görüntüyü çeken kişinin konuşması
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Beykoz’da karabatak ve avlanması yasak olan gri balıkçıl kuşu zevk için vuruldu. Kimin vurduğu belli olmayan kuşlar, doğa yürüyüşü yapan bir kişi tarafından bulundu. Olay geçtiğimiz günlerde Elmalı Barajı’nın bulunduğu Çavuşbaşı Mahallesinde meydana geldi. Doğa yürüyüşü yapmak için Elmalı Barajı’na çıkan Niyazi Can isimli doğasever vatandaş korkunç manzarayla karşılaştı. O anları cep telefonuna kaydeden Can, 2 karabatak ve avlanması yasak olan 2 gri balıkçıl kuşunun saçmalarla hedef alınarak vurulup, öldürüldüğünü gördü. Yıllardır doğa yürüyüşü yaptığını belirten Can, biz bu canlılarla yıllardır birlikte yaşıyoruz. Caniler bu kuşlardan ne isterler anlamış değilim. yaradılış harikası kuşları korumalı onlarla beraber yaşamayı öğrenmeliyiz" dedi.
Gri Balıkçıl, vurulması yasak olan türlerinden olduğunu Beykozlu Yaban Hayat ve Kuş Fotoğrafçısı Berat Akkaş ise "Yıllardır Beykoz’un yaban hayat ve doğal güzelliğini fotoğraflıyorum öylesine nadir ve harika canlılarla karşılaştım ki böylesine bir katledilişi anlamak mümkün değil Beykoz kuş popülasyonu açısından dünyanın özel yerlerinden biri; boğaz hattı, gölleri, dereleri, ormanları ile yaban hayatını içinden barındıracak her türlü doğal ortam varken bu tür olayları görmek hiç yakışmıyor’’ dedi.

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