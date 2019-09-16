Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Beykoz Belediyesi'den Serebral Palsi hastalarına destek - İSTANBUL

Beykoz Belediyesi'den Serebral Palsi hastalarına destek - İSTANBUL

- "Beykoz Çayır Festivali" - Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın konuşması - AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'un konuşması - Mustafa Ceceli konseri"Beykoz Çayır Festivali" başladı - Beykoz Belediyesi'nce düzenlenen festivalin ilk gününde Serebral Palsi hastalığına dikkat çekildi - Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: - "Serebral Palsi denilen rahatsızlığa yakalanmış olanlara ve ailelerinin yaşadıklarına dikkati çekmek istiyoruz"İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi'nce düzenlenen "Beykoz Çayır Festivali" başladı.
Beykoz Çayırı'nda düzenlenen festivalin ilk gününde, Serebral Palsi hastalığına dikkat çekildi."Serebral Palsi için Beykoz Tek Yürek" sloganıyla oluşturulan farkındalığın önemine vurgu yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, halk arasında beyin felci olarak bilinen hastalığa dikkat çekmek istediklerini ve belediye olarak hastalara her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Aydın, konuyla ilgili derneklerin de kendilerine katkıda bulunduğunu anlatarak, "Bu festival ile Serebral Palsi denilen rahatsızlığa yakalanmış olanlara ve ailelerinin yaşadıklarına dikkati çekmek istiyoruz. Anne ve babalara kolaylıklar diliyorum. Gerçekten dünyada cennetlik insan görmek istiyorsanız bu annelerimiz, bu babalarımızdır. Beykoz Belediyesi olarak 'Ne yapabiliriz, nasıl adım atabiliriz?' gibi konularda çalışmalarımız devam ediyor. Süreç içerisinde ailelerimizin yaşamını kolaylaştıracak adımları atmanın gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da Beykoz'un özel çocukları ve onların özel aileleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Beykoz, Serebral Palsili çocuklarımız için çok güzel bir dayanışma örneği sergiliyor. Farkındalık oluşturmak için çok güzel bir organizasyon düşünülmüş. Bu hastalıkla mücadele eden çocuklarımızın en güzel şekilde eğitim ve rehabilitasyon görmesi için yerel yönetimlerin, devlet kurumlarının ve sivil toplumun iş birliği çok önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Serebral Palsi hastası çocuklar sahneye gelerek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.Festivalin açılışına, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, MHP Beykoz İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman, CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün, STK temsilcileri, Serebral Palsi hastası çocuklar ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Gecenin kapanışında ise Mustafa Ceceli konser verdi.

Rehabilitasyon Hatıra Fotoğrafı Yerel Yönetimler Sivil Toplum Yerel Yönetim 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
AK Parti 5. Yerel Yönetimler SempozyumuAK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
Ayderde Salıncaklar KaldırıldıAyderde Salıncaklar Kaldırıldı
Kocaeliyi sağanak vurdu: Yol çöktü, evleri su bastıKocaeliyi sağanak vurdu: Yol çöktü, evleri su bastı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı