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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
'Beraber Yürüyelim' etkinliği - MERSİN

'Beraber Yürüyelim' etkinliği - MERSİN

"Beraber Yürüyelim" etkinliği - MERSİN - Yürüyüşten görüntüler - Yürüyüşe katılanlardan görüntüler - Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun konuşması - Capoeira gösterisinden görüntüler"Beraber Yürüyelim" etkinliği - Mersin 'de protokol ile öğrencilerin, sporcuların ve vatandaşların katıldığı etkinlikler yapıldıMERSİN (AA) - Mersin 'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüşler düzenlendi.
Mersin 'de düzenlenen yürüyüş, eski Tevfik Sırrı Gür Stadı önünden başladı.
Silifke Caddesi'nde devam eden yürüyüş Cumhuriyet Alanı'nda sona erdi. Mersin Valisi Ali İhsan Su, burada yaptığı konuşmada, etkinlikle spor ve sağlık konusunda önemli bir farkındalık gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlıklı nesillerin sporla mümkün olacağını ifade eden Su, "Hem kendimizin hem de gelecek nesillerimizin sağlığı mutlaka bir spor yapma yolundan geçmektedir. Hareketsizlik en kötü şeydir. Hastalıkların ana omurgasını hareketsizlik oluşturmaktadır. O yüzden hep birlikte spora devam edeceğiz." diye konuştu.
Alanda Capoeira gösterisiyle etkinlik sona erdi.Yürüyüşe, kent protokolü, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hareketsizlik Farkındalık Omurga Öğrenciler 

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