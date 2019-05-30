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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bedri Koraman mezarı başında anıldı - MUĞLA

Bedri Koraman mezarı başında anıldı - MUĞLA

- Mezarlıktan genel görüntü - Anma töreninden görüntüler - Katılanlardan detaylar - Bedri Koraman'ın eşi Nil Koraman ile röportaj - DetaylarBedri Koraman mezarı başında anıldı - Karikatürist Bedri Koraman için Bodrum ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendiMUĞLA (AA) - Karikatürist Bedri Koraman, ölümünün dördüncü yılında Muğla 'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında anıldı.Geçirdiği rahatsızlık sonucu 30 Mayıs 2015'te yaşamını yitiren Bedri Koraman için Torba Mahallesi'ndeki mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi.
Bedri Koraman'ın eşi Nil Koraman'ın organize ettiği törene Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt, sanatçı Fedon, yazar Can Pulak ile çok sayıda kişi katıldı.
Törende, Koraman için dua edildi.Nil Koraman, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, eşini hiç unutamadığını ve çok özlediğini söyleyerek, "Zaman ilaç diyorlar ama benim için hiç ilaç değil. Çünkü çok özledim. O eşi olmayan mükemmel bir insandı. Onu unutturmamaya çalışacağım." dedi.

Mel B Anma Töreni Uttu 

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