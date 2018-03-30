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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
BBDSO, orkestra solistlerini ağırladı - BURSA Video

BBDSO, orkestra solistlerini ağırladı - BURSA Video

- BBDSO orkestra solistlerinin konseriBBDSO, orkestra solistlerini ağırladıBURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) orkestra solistleri viyolonsel sanatçısı İrem Yüksel ile korno sanatçılarından Özgün Çakıcı ve Volkan Kartal'ı müzikseverlerle buluşturdu.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, orkestra şefi Dağhan Doğu yönetti.Gecede, Joseph Haydn'dan "İki Korno Konçertosu", Edwaed Elgar "Viyolonsel Konçertosu" ve R. Wagner'dan "Tannhauser Uvertürü" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.Konserin sonunda İrem Yüksel, Özgün Çakıcı, Volkan Kartal ve şef Dağhan Doğu'nun performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Orkestra Şefi Forma Kışla 

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