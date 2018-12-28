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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
BBDSO'dan yılbaşı özel konseri - BURSA

BBDSO'dan yılbaşı özel konseri - BURSA

- Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) geleneksel yılbaşı konseri - Soprano Nurdan Küçükekmekçi ve tenor Ayhan Uştuk'un sahne almasıBBDSO'dan yılbaşı özel konseri - Ünlü besteci ve orkestra şefi Bujor Hoinic yönettiği konserde, soprano Nurdan Küçükekmekçi ve tenor Ayhan Uştuk solist olarak sahne aldıBURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından geleneksel yılbaşı konseri verildi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, yakın zamanda prömiyeri yapılan ve büyük ses getiren "Troya operası"nın bestecisi ve orkestra şefi Bujor Hoinic'in yönettiği konserde, soprano Nurdan Küçükekmekçi ve tenor Ayhan Uştuk solist olarak sahne aldı.Napolitenler, müzikaller ve ünlü operalardan aryaların yanı sıra ünlü Türk tangoları, gösterişli orkestra eserleri ve tüm dünyada yılbaşı konserlerinin vazgeçilmezi olan Viyana valsleri, orkestra eşliğinde seyircilerin beğenisine sunuldu.Yılbaşına özel sahnede renkli kostümlerle verilen konser, Bursa lı müzikseverlerden alkış aldı.

Geleneksel Yılbaşı Yılbaşı Angola Müzikal Orkestra Şefi 

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