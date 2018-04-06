BBDSO'dan "Kara Karayev 100. Yıl" konseri - BURSA - Azeri besteci Kara Karayev'in ölümünün 100. yılı - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının düzenlediği "Kara Karayev 100. Yıl" konseriBBDSO'dan "Kara Karayev 100. Yıl" konseriBURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Azeri besteci Kara Karayev'in ölümünün 100. yılı dolayısıyla düzenledikleri "Kara Karayev 100. Yıl" konserinde solist Nurdan Küçükekmekçi'yi konuk etti.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Azeri orkestra şefi Yalçın Adıgüzel yönetti.Konserde, Rus müziğine yön veren önemli bestecilerden Dimitri Şostakoviç'in öğrencisi olan besteci Karayev'in eserlerinden oluşan repertuvara yer verildi. Gecede, Karayev'in "'Don Kişot Senfonik Tablolar", "Yedi Güzeller" ve "Yıldırımlı Yollar Süiti" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi.Konserin sonunda solist Nurdan Küçükekmekçi ve şef Yalçın Adıgüzel'in performansı Bursa lı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.