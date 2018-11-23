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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
BBDSO'dan Hasan Ferit Alnar'ı anma konseri - BURSA Video

BBDSO'dan Hasan Ferit Alnar'ı anma konseri - BURSA Video



: - Konserden detaylarBBDSO'dan Hasan Ferit Alnar'ı anma konseriBURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), vefatının 40'ıncı yılında ünlü besteci Hasan Ferit Alnar için anma konseri düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde şef Orhun Orhon'un yönettiği konserde, kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu sahne aldı.Konserde, Nejat Başeğmezler'in "Giresun'un Kayıkları", Hasan Ferit Alnar'ın "Kanun Konçertosu" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.Gecenin sonunda çiçek takdim edilen Tahir Aydoğdu ve Orhun Orhon'un performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Cenin Forma Kışla 

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