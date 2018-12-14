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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
BBDSO'dan 'Dvorak Akşamı' konseri - BURSA İzle

BBDSO'dan 'Dvorak Akşamı' konseri - BURSA İzle

BBDSO'dan "Dvorak Akşamı" konseri - BURSA - Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'in konseriBBDSO'dan "Dvorak Akşamı" konseriBURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'i konuk etti.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen konseri şef Adrian Prabava yönetti.Çek romantik dönem bestecisi Antonin Dvorak'ın eserlerini BBDSO eşliğinde seslendiren Nil Kocamangil, sanatseverlerin beğenisini kazandı.Gecede, Antonin Dvorak'ın "Viyolonsel Konçertosu" ve "Senfoni no: 7" gibi ünlü eserleri seslendirildi.Çiçek takdim edilen Kocamangil'in performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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