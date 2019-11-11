Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bayrampaşa Belediyesi’nden ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına destek İzle

Bayrampaşa Belediyesi’nden ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına destek İzle

-Öğrencilerin pankartla yürümesi

Lyon Efes Oksijen Şili Öğrenciler 

- -Başkan Aydıner ağaç dikimi
- -Başkan Aydıner röp
- -Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bayrampaşa Belediyesi ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında 11 milyon fidan dikimine destek verdi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Biz Bayrampaşa Belediyesi olarak yönetime geldiğimizde insan başına 0,40 metrekare düşen yeşil alan, bugün 4,5 metrekareye kadar yükselmiş durumda” dedi.
Türkiye genelinde saat 11.11’de 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. ‘Geleceğe nefes ol’ sloganıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya büyük ilgi gördü. Daha yeşil bir Türkiye için başlatılan kampanyaya Bayrampaşa Belediyesi de destek verdi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Tuna İlkokulu’nun bahçesine öğrencilerle birlikte ağaç dikti. "Artık Türkiye yeşille buluşuyor" Türkiye genelinde düzenlenen projede katkısı olanlara teşekkür eden Başkan Aydıner, “Bugün saat 11.11’de 11 milyon fidanı hep birlikte dikeceğiz. Artık Türkiye yeşille buluşuyor ve bir misli daha yeşil ilave ediyor. Bundan böyle her yıl 11 milyon fidan dikilecek. Ülkemizin geleceği açısından bol bol oksijen açısından da zaten her yıl dikiliyordu ancak 11 milyon gibi bir fidanın dikilmesi ilk defa oluyor. Böyle bir kampanyayı başlatmaları münasebetiyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Orman Bakanlığımıza ve tüm yetkili kardeşlerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Çünkü doğayı, çevreyi, yeşili mutlaka korumak zorundayız” dedi.
“0,40 metrekare yeşil alanı, bugün 4,5 metrekareye kadar yükselttik” Göreve geldiklerinden beri Bayrampaşa’da yeşil alanları sürekli arttırdıklarını söyleyen Başkan Aydıner, “Biz Bayrampaşa Belediyesi olarak yönetime geldiğimizde insan başına 0,40 metrekare düşen yeşil alan, bugün 4,5 metrekareye kadar yükselmiş durumda. Biz nerede bir yer bulursak yeşillendiriyoruz ve her tarafı park yapıyoruz. Çünkü bu yavrularımızın gezip oynayabilecekleri başka mekanları yok. O nedenle Bayrampaşa’mızı da çocuklarımızla birlikte, halkımızla birlikte yeşile bol bol kavuşturacağımız günler çok yakındır” diye konuştu.
(SÜ-EG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı