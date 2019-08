Bayramlarda köpek otellerinde de yer yok İzle

-Köpek ve kedilerden detaylar

-İşletme sahibi Bora Çakır ile röportaj



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Bu otelde hem bakım hem de eğitim hizmeti veriliyor- Patişah Köpek Oteli ve Çiftliği İşletmesi sahibi Bora Çakır:- “Kurban Bayramı gibi diğer tüm bayramlarda tamamen dolu oluyoruz”- “Köpeğinizi çalıştırmazsanız bir süre sonra yapmamaya ve unutmaya başlar” ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de evcil hayvanlar için açılan ve otel hizmeti sunan çiftlik, eğitimden günlük bakıma kadar her konuda hizmet veriyor. Köpek oteli ve çiftliği, bayram öncesinde tüm rezervasyonlarını doldurdu. Evcil hayvanı bulunan vatandaşlar, tatillerde ya da boş zamanlarda dostlarını bir yere bırakmakta büyük sıkıntı yaşıyor. Şehirlerarası yolculuklarda da evcil hayvanların ve özellikle büyük köpeklerin taşınması problemlere yol açarken, eğitimler konusunda da zaman zaman desteğe ihtiyaç duyuluyor. Eskişehir’de yaklaşık 1 yıldır hizmet veren Patişah Köpek Oteli ve Çiftliği, bu konuda kişilere hizmeti sürdürüyor. Patili dostlara konaklama hizmeti ve eğitim de veren işletme, Kurban Bayramına az bir süre kala rezervasyonlarını da doldurdu. Bayram izninde tatile ya da memleketlerine gidecek olan vatandaşlar, baktıkları kedi ve köpeklerini gönül rahatlığıyla buraya bırakabiliyorlar. “Kurban Bayramında ve diğer tüm bayramlarda tamamen dolu oluyoruz” 20 yaşındaki işletme sahibi Bora Çakır, Eskişehir’de bu tarzda bir otelin gerekli olması sebebiyle burayı açtıklarını ifade etti.

Otelde profesyonel olarak veteriner hizmetinin de verildiğini belirten Çakır, “Kendi köpeğimizi almamızla başladı.

Rottweiler cinsi bir köpek aldık. Daha sonra köpeklere olan ilgimiz biraz daha arttı. Eskişehir’de uzun zamandır yaşadığımızdan dolayı bu otelin gerekliliğinden bahsettik. Daha sonra ben İstanbul’a gittim ve bir köpek otelinde çalıştım. Sonra buraya döndüm ve çalışmalara başladım. Ben işletiyorum şu anda. Ailem de bana çok yardımcı oldular. Heyecan verici ve güzel bir şey yapıyoruz. Baktığınız zaman sorunsuz bir sektör. Canlılarla uğraşıyorsunuz. Biz zaten onlara olabildiğince en güzel hizmeti vermeyi çalışıyoruz. Kurban Bayramında ve diğer tüm bayramlarda tamamen dolu oluyoruz. Sömestr olsun, resmi bayramlar olsun bu tatillerin hepsinde tamamen doluyor burası. Burada veterinerlik hizmetimiz var. Profesyonel veterinerimiz var, eğitim hizmetimiz var. Bizim her şeyimizin ruhsatı var. Açılırken geldiler ve denetim yapıldı. Tarım Müdürlüğünden geldiler, köpek ırkları federasyonundan gelen ağabeyler baktı. Türk standartlarına uyuyoruz. Bizim her şeyimiz yasal. O yüzden içimiz rahat. Zaten 24 saat 16 kamera ile izleniyor burası. Onun dışında tüm olanaklar sağlanıyor. Köpeklerin kendi evlerinde gibi hissedeceklerine de eminim burada" dedi.

“Köpeğinizi çalıştırmazsanız bir süre sonra yapmamaya ve unutmaya başlar” Otelde aynı zamanda köpek eğitiminin de verildiğini söyleyen Çakır, “Bir köpeği tam olarak eğitmek de 4 aylık bir sürece giriyor. Tabi köpekleri eğittikten sonra sahiplerinin de en az bizler kadar üstlerine vazife edinmesi gerekiyor. Çünkü nasıl bir çocuğu okula gönderiyorsanız. Annesi babası ona ders çalıştırıyorsa, köpeğinizin de evinde dersini çalıştırmazsanız bir süre sonra yapmamaya ve unutmaya başlıyor. Eğitim türlerine gelirsek de temel itaat var. Senden çok fazla uzaklaşmadan yaptığı eğitimler oluyor bunlar. Otur, kalk, yat gibi eğitimler. Daha sonra ileri itaat var. Onun dışında da başka bir eğitim vermiyoruz şu an. Diğer köpekleri de kendi köpeğimden ayırmıyorum. Baktığın zaman hepsi bir can, yaşamaya hakkı olan canlılar. Sokak köpeği olsun, konaklayan başka bir köpek olsun kendi köpeğimden ayırmıyorum hiçbir zaman” ifadelerini kullandı. İşletme sahibi Çakır, günlük standartlarının 60 lira olduğunu sözlerini ekledi.