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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bayramda ağızlar Safranbolu lokumuyla tatlanacak - KARABÜK İzle

Bayramda ağızlar Safranbolu lokumuyla tatlanacak - KARABÜK İzle

- Safranbolu genel detayları - Lokum üretimi detayı - Satışa hazır lokum detayı - Safranbolu'da lokum üreten firma sahibi Erdinç Sezer röportajıBayramda ağızlar Safranbolu lokumuyla tatlanacak - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, 3 bin yıllık geçmişe sahip Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde üretilen lokum, başta safranlı olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı gibi çeşitleriyle müşterilere sunuluyor - Safranbolu'da lokum üreten firma sahibi Erdinç Sezer: - "Bayram için 8 - 10 ton kadar hazırlık yapıyoruz. Safranbolu'da 100 ton lokum satılır"KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, 3 bin yıllık geçmişe sahip Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde üretilen lokum, Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandıracak.Farklı lezzet ve dokusuyla talep gören Safranbolu lokumu, ilçede coğrafi işaret tescil belgesi bulunan firmalar tarafından üretiliyor.Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli yapı taşlarından tarihi konakların tasvir edildiği değişik ambalajlarla üretilen lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle müşterilere sunuluyor. - Bayram boyunca 100 ton lokum tüketiciye ulaştırılacakAnıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanı sıra genellikle üç katlı, 6 - 8 odalı, ihtiyaca uygun ve estetik tasarlanmış konaklarıyla ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk imkanı sunan açık hava müzesi konumundaki tarihi ilçede, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca yaklaşık 100 ton lokum tüketiciye ulaştırılacak.İlçeyle özdeşleşen, gıda, ilaç, kozmetik, boya gibi birçok alanda kullanıldığından "mucize bitki" olarak nitelendirilen, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram elde edilebilen dünyanın en pahalı bitkisi safrandan da üretilen Safranbolu lokumu, bayram boyunca her sokak başına üretici ve satışını yapan esnaf tarafından misafirlere ücretsiz ikram edilecek.18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen toplam 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otelleri dolduran tatilciler, bayramda çikolata yerine lokum tercih edecek. - "Günlük ve taze satalım diye hazırlıklarımızı yapıyoruz"Safranbolu'da lokum üreten firma sahibi Erdinç Sezer, AA muhabirine, hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmadıklarını, kalitesinden ödün vermeden geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını söyledi.

Bayram tatilinin uzun olması nedeniyle stok yapmadıklarına işaret eden Sezer, "9 günlük bayram tatiline çok az zaman kaldı. Günlük ve taze satalım diye hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bayram için 8 - 10 ton kadar hazırlık yapıyoruz. Safranbolu'da 100 ton lokum satılır." diye konuştu.
Sezer, Safranbolu lokumlarının Türkiye'nin birçok ilinin yanında Amerika'ya da ulaştırıldığını belirtti.
Ramazan Bayramı tatilinde ilçedeki esnafın yüzünün güleceğini anlatan Sezer, "Umarız gelen misafirlerimizi mutlu eder, ağızlarını tatlandırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bayram Tatili Muhabir Zamanda Yolculuk Ziyaretçiler Katkı Maddesi 

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