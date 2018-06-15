Bayrama Karadeniz'de nöbet tutarak giriyorlar - RİZE

- Gemiden detay - Timuçin Yıldıran, Oğuz Alçın, Fatih Ersan, Furkan Turidi ile röportajBayrama Karadeniz'de nöbet tutarak giriyorlar - Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Yavuz Fırkateyni'nde görev yapan bahriyeliler, Ramazan Bayramı'na denizde vatan nöbeti tutarak girmenin gururunu yaşıyor - TCG Yavuz Fırkateyn Komutanı Deniz Yarbay Timuçin Yıldıran: - "Türk sancağını, Türk bayrağını denizlerde taşımanın onurunu, beraber görev yaptığımız silah arkadaşlarım, kardeşlerim, evlatlarımla özel günleri de bir arada geçirmekten ayrı bir mutluluk duyuyorum"RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Yavuz Fırkateyni'nde görevli bahriyeliler, Ramazan Bayramı'na denizde vatan nöbeti tutarak giriyor.Görevlerini bayramda da aynı hassasiyetle sürdüren bahriyeliler, yakınlarından uzakta bayram geçirmenin burukluğuna rağmen Karadeniz'de görev yapmanın gururunu yaşıyor.Ramazan Bayramı'nda, Rize Limanı'na demirleyen TCG Yavuz Fırkateyni'nde görevli askerler, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de eller tetikte bekliyor. Bayram olmasına rağmen vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı fırkateynde, kendi aralarında bayramlaşırken Karadeniz'deki hareketliliği de saniye saniye izleniyor.TCG Yavuz Fırkateyn Komutanı Deniz Yarbay Timuçin Yıldıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman gözetmeksizin 7/24 görev başında olduklarını söyledi.
Devletin kendisine emanet ettiği gemi ile Türk sancağını engin denizlerde dolaştırdıklarını belirten Yıldıran, şöyle devam etti:"Özel ve önemli günlerde ailelerimizden uzakta olmak biraz hüzün verici fakat Türk sancağını, Türk bayrağını denizlerde taşımanın onurunu, beraber görev yaptığımız silah arkadaşlarım, kardeşlerim, evlatlarımla özel günleri de bir arada geçirmekten ayrı bir mutluluk duyuyorum. Ailemizden ayrı olduğumuz için tabii hüzünlüyüz ama personelimiz ile bir arada bulunmak, onlarla bir aile ortamında olmak, bayramlarda, özel günlerde beraber görev yaptığım ekibimle bir arada bulunmak ayrı bir mutluluk ve gurur veriyor." - "Bizim tek ailemiz eşimiz, annemiz, babamız, dostumuz değil"Deniz Üsteğmen Oğuz Alçın ise kendilerinin de herkes gibi aileleri ile bayramı geçirmek isteğini dile getirerek "Bizim tek ailemiz eşimiz, annemiz, babamız, dostumuz değil. Biz gemide de büyük bir aileyiz. Burası bizim ikinci ailemiz." dedi. Birlikte vatan için nöbet tuttuklarına işaret eden Alçın, "Bir asker olarak vatan bizim ailemizden, yeri geldiğinde canımızdan önde gelir. Bu bayramı ikinci ailemiz silah arkadaşlarımız ile geçirmek nasip oldu." ifadesini kullandı. - "Gemide bir aile gibiyiz"Sonar Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ersan, meslek hayatının 21. yılında olduğuna işaret ederek her şeye rağmen her bayramda eşinden ve çocuklarından ayrı kalmanın burukluğunu hissettiğini söyledi.
Ailesinin de aynı burukluğu bayramlarda hissettiğini vurgulayan Ersan, "Vatanımızın geleceği olan kendi çocuklarımı ve ülkemizin gençlerini düşündüğüm zaman, onlara özgürce yaşayabilecekleri bir vatan emanet etme sorumluluğum, burukluğumu bir nebze olsun azaltıyor. Sonuçta kutsal vatan topraklarını onlara emanet edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.Ersan, ailesinden çok gemi personeli ile vakit geçirdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:"Uzun seyir görevlerinde acı ve mutluluklarımızı paylaşıyoruz. Bu bayramı da ailemizden uzakta geçireceğiz. Hepimizin tek gayesi ülkemizin çıkar ve menfaatlerini korumak, bayrağımızın tüm dünya denizlerinde dalgalandığını görmek. Herkesin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman havada, karada ve denizde görevde olduğunu bilmelerini isterim."Sözleşmeli Er Furkan Turidi de en son 4 ay önce ailesini gördüğünü belirterek "Yine bir bayram ailemden uzakta olacağım. Biraz üzüntülüyüm ama gemide bir aile gibiyiz. Silah arkadaşlarım ve komutanlarım ile olduğum için mutluyum. Aile sıcaklığını burada hissettiriyorlar. Bizler bayrağımızı korumak için buradayız." dedi.