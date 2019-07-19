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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Batmanlı mimarlar yeni imar alanları istiyor

Batmanlı mimarlar yeni imar alanları istiyor

Mimar Zahir Anaç’ın açıklaması

-Mimar Zahir Anaç’ın Batman Belediyesi’nde evrak verirken görüntülenmesi

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da çalışan mimarlar, kentte yeni imar alanlarının açılması çağrısında bulundu. Batman'da, inşaata bağlı bütün sektörlerin 4 yıldan fazla bir süredir iş yapamaz duruma gelmesi, mimarların tepkisine neden oldu. Uzun süredir iş yapamadıklarını belirten mimarlar, kente yeni imar alanlarının açılması çağrısında bulundu. Konu ile ilgili konuşan mimar Zahir Anaç, Batman’ı kapsayan imar, mimarlık, inşaat ve inşaata bağlı diğer meslek disiplinlerinin 4 yılı aşkın bir süredir iş yapamaz duruma gelmesinin sektörü tıkanma noktasına getirdiğini söyledi.

Anaç, "Yeni imar alanlarının olmaması, Belediye Başkanlığı ve meclisinin, imar ve şehircilik anlamında elinden gelen gayreti göstermemesi, bu kentte yaşayan insanların dışarı bir göç oluşturmasına sebep olmuştur. Bizim ve meslektaşlarımızın, ayrıca inşaata bağlı diğer meslek disiplinlerinin de iş yapmaması sebebiyle iş yeri giderlerimizi karşılayamamanın yanında bakmakla mükellef olduğumuz ailelerimize bile bakamaz duruma gelmiş bulunmaktayız. İmar ve şehircilik anlamında kentimize sahip çıkıp dışarı göç oluşturmaya engel olmak adına ve en önemlisi inşaata bağlı bir sektör olan imar ve şehirciliğin, Batman’ı yediden yetmişe etkilediğini unutmamız gerekiyor. Yeni imar alanlarının açılması, plan değişiklik taleplerinin olumlu sonuçlandırılması, 2009 tarihli Belediye İmar Plan notlarının tamamının güncellenip yeni imara göre düzenlenmesi, vatandaşların taleplerinin insani ve hayatın gerçekleri çerçevesinde olumlu sonuçlandırılması ve sektörel diğer öğelerin en hızlı şekilde faaliyete geçirilmesi sürecine kadar Batman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ya da proje etüt biriminde teknik personel kadrolarında çalışma başvurumun olumlu değerlendirilmesini talep ediyoruz" dedi.

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