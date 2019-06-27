Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Batman ve Mardin'de etçil çekirge görüntülendi

Batman ve Mardin'de etçil çekirge görüntülendi

- Çekirgeden görüntüler - Batman 'ın Gercüş ve Mardin'in Mazıdağı ilçesinde görülen etçil çekirgeler büyüklüğüyle dikkat çekiyor - Veteriner Tuba Gökalp Bozan: - "İnsanlara zarar vermeyen bu çekirgeler ekinlere zarar veren böceklerle besleniyor. Anız yakılması bu çekirgelerin ortaya çıkmasına neden oluyor"BATMAN/ MARDİN (AA) - Batman 'ın Gercüş ve Mardin'in Mazıdağı ilçesinde görülen etçil çekirgeler büyüklüğüyle dikkat çekiyor.Gercüş'ün Akyar köyünde pirinç ekimi yapan çiftçi Mustafa Kavak, arazide 20 santimetre uzunluğunda çekirge buldu."Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım yanına yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm" diyen Kavak, daha önce hiç bu kadar büyük bir çekirgeyle karşılaşmadığını belirtti.
Veteriner Tuba Gökalp Bozan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın görülen çekirgelerin boyunun 20 santimetreye kadar ulaşabildiğini ifade ederek, bu türün özellikle geceleri avlanan etçil çekirgeler olduğunu söyledi.

Anız yakılmasının da çekirgelerin görülmesinde artışa neden olduğunu dile getiren Bozan, "İnsanlara zarar vermeyen bu çekirgeler ekinlere zarar veren böceklerle besleniyor. Anız yakılması bu çekirgelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Anız yangınıyla yiyecek bulamayan çekirgeler bu kez farklı noktalara yöneliyor, yerleşim yerlerine geliyor." dedi.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Aydın Temiz de ailesiyle ilçe merkezinde gezerken 20 santimetre uzunluğunda çekirge ile karşılaştı. - "Zararlı böceklerle beslendiklerinden tarıma faydalı türlerdir"Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yayılış gösteren "Saga Ephippigera" çekirge türünün, tarım arazilerine zarar veren böceklerle beslendiğini söyledi.

Satar, bu çekirge türünün faydalı olduğunu, insanların zarar vermemesi gerektiğini belirterek, şunları ifade etti:"Bu çekirge kendisini tehlikede hissedince karşıdakini korkutmayı amaçlıyor. Diken benzeri yapılarını gösteriyor. Bu yararlı bir tür. Bu türün korunması için insanların bilinçlenmesi gerekiyor. Zararlı olmamasına rağmen, zararlı diye bu türü öldürenler var. Zararlı böceklerle beslendiklerinden tarıma faydalı türlerdir. Bu dev çekirgeleri merak edenler DÜ Fen Fakültesi Zooloji Müzesine gelerek görebilirler."

Uzunlu Hippi Tarım Bild Gesi 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
JÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran BıraktıJÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran Bıraktı
İstanbullular Sahile Akın Ettiİstanbullular Sahile Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı