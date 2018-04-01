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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Batman'da açık hava santranç turnuvası

Batman'da açık hava santranç turnuvası

- Satranç turnuvası - Öğrencilerin mücadelesi - Medeniyet Derneği Başkanı Yahya Koyun röportaj - Öğrenci Kübra Nur Ceylan röportaj - DetaylarBATMAN (AA) - Batman 'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Medeniyet Derneğince, açık hava satranç turnuvası düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen gençlik projeleri kapsamında Medeniyet Derneği tarafından 1. Cadde'de düzenlenen açık hava satranç turnuvasına 400 kişi katıldı.
Turnuvada öğrenciler, Türkiye Satranç Federasyonu il temsilcilerinin gözetiminde kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda tüm katılımcılara madalya verildi.
Batman Medeniyet Derneği Başkanı Yahya Koyun, turnuva ile Batman 'da bir ilke imza attıklarını söyledi.

Turnuvaya katılımın beklenenin üzerinde olduğunu dile getiren Koyun, şöyle konuştu:"Açık hava satranç turnuvasıyla bir farkındalık yaptığımıza inanıyoruz. Gençlerimiz hevesliler ve aileleri ile geldiler. Bu gibi aktivitelerimizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki ay da masa tenisi turnuvası gerçekleştireceğiz. Bakanlığın da desteklediği projemizi gençlerimizle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz."Turnuvaya katılan Kübra Nur Ceylan da açık havada böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmiş olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

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