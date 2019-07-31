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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Batakhane Güzeli' Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelendi - MUĞLA

'Batakhane Güzeli' Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelendi - MUĞLA

"Batakhane Güzeli" Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelendi - MUĞLA - Tiyatro oyunundan görüntüler - Seyircilerden detaylar"Batakhane Güzeli" Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelendiMUĞLA (AA) - Bodrum Antik Tiyatro'da "Batakhane Güzeli" isimli müzikal oyun sahnelendi.Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosunun tarihi Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelediği müzikal oyun, tatilcilerin beğenisi topladı.Erman Canatan'ın yazdığını, ünlü oyuncular Erdal Cindoruk, Hüseyin Akşen, Tarık Papuççuoğlu, Mihriban Er gibi isimlerin de rol aldığı oyun, seyirciyi eski yazlık sinema günlerine götürüyor.Oyunu, aralarında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da olduğu çok sayıda kişi ilgiyle izledi.

Müzikal 

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