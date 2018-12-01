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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başkentte tezhip sergisi - ANKARA

Başkentte tezhip sergisi - ANKARA

- Tezhip sanatçısı Ömer Şen'in "Otantisite 4" adlı sergisi - Tezhip sanatçısı Ömer Şen'in konuşması - Ankara Sanat Galerisi Müdürü Bilge Özcan'ın konuşması - Sergiyi gezen ziyaretçilerBaşkentte tezhip sergisi - Tezhip sanatçısı Ömer Şen'in "Otantisite 4" isimli sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunulduANKARA (AA) - Başkentte, tezhip sanatçısı Ömer Şen'in "Otantisite 4" adlı sergisinin açılışı yapıldı."İstanbul'dan Ankara 'ya Sanat Köprüsü" projesi kapsamında sanatçı Şen'in 25 eserinden oluşan sergi, Ankara Sanat Galerisi'nde 15 Aralık tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak.AA muhabirine konuşan Ömer Şen, dördüncü kişisel sergisini Ankara 'da açtığını belirterek, "geleneksel sanatların bugüne nasıl uyarlanabilirliğinin" sonucu olarak bu eserlerin ortaya çıktığını aktardı.Şen, şunları söyledi:"Eserler, tuval üzerine epoksi, akrilik ve yağlı boyadır. Çalışmalar genelde geleneksel. Otantisite zaten geleneğe bağlı, gelenekten beslenen anlamına geliyor. Geleneksel motifleri, yazıları harmanlayarak tuval üzerine aktarmak yani daha büyük ölçekli çalışma tarzında oldu. Sergimiz Ankara Sanat Galerisi'nde 15 Aralık'a kadar açık olacak, tüm sanatseverleri sergiye bekleriz." Ankara Sanat Galerisi Müdürü ve Müzayedecilik Evi Müdürü Bilge Özcan da, galerinin 1 Ocak 2018'den itibaren İslam sanatları üzerine hizmet vermek için açıldığını ifade ederek, 2018 - 2019 sanat sezonuna iki projeyle başladıklarını dile getirdi.Özcan, bu projelerden birisinin Ankara 'nın Yıldızları Projesi, diğerinin de İstanbul'dan Ankara 'ya Sanat Köprüsü Projesi olduğunun altını çizerek, "İstanbul'dan Ankara 'ya Sanat Köprüsü projemiz dahilinde üçüncü sanatçımızı ağırlıyoruz. Ömer Şen hocamız, aslında tezhip ana sanat dalı olmasına rağmen son derece çağdaş modern çalışmalar yapıyor." dedi.

İslam Muhabir El Sanatları Ziyaretçiler 

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