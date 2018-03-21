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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkentte 'Pakistan Yemekleri Festivali' - ANKARA

Başkentte 'Pakistan Yemekleri Festivali' - ANKARA

Başkentte "Pakistan Yemekleri Festivali" - ANKARA - Başkentte "Pakistan Yemekleri Festivali" - Etkinliğin olduğu salondan genel görüntü - Yapılan yemeklerden detaylar - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ile röportaj Ankara 'da "Pakistan Yemekleri Festivali" - Pakistan'ın yemek kültürü, başkentte düzenlenen festivalle tanıtıldıANKARA (AA) - Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin yemeklerini tanıtmak amacıyla "Pakistan Yemekleri Festivali" düzenledi.
"Pakistan Milli Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin ev sahipliğinde, başkentte bir otelde gerçekleşti.Festivalde, ülkenin meşhur yemeklerinden Biryani'nin yapımını gösteren Büyükelçi Gazi, 23 Mart'ta Pakistan Milli Günü'nü kutlayacaklarını belirterek, "Bu etkinlikte Pakistan'ın tüm bölgelerinden özel yemeklerin bulunduğu bir menü hazırladık. Bu sayede Türk dostlarımıza ülkemizin yemeklerini tanıtmak istiyoruz." dedi.
Muhammed Sirus Seccad Gazi, festival için özel olarak İstanbul'daki bir restoranda çalışan Pakistanlı şefi getirdiklerini ifade ederek, Pakistan yemeklerinin Türk yemeklerine benzediğini ancak daha fazla baharatlı ve acılı olduğunu kaydetti.
Festivale çok sayıda medya temsilcisi ve davetli katıldı.

Kutlay Başkent Festival 

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