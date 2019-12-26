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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte 'Hediyelik Eşya Fuarı' açıldı - ANKARA

Başkentte 'Hediyelik Eşya Fuarı' açıldı - ANKARA

Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı - ANKARA - Hediyelik Eşya Fuarı'ndaki ürünlerden görünüm - Fuarın koordinatörü Selen Kara'nın konuşması - Hediyelik Eşya Fuar'ındaki ürünlerBaşkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı - Fuarda, tekstil ürünleri, yöresel gıdalar, el yapımı süs eşyaları yer alıyorANKARA (AA) - Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı.Altınpark Fuar Merkezi'nde 120 standın yer aldığı fuarda, keçe, deri, ahşaptan el yapımı süs eşyaları, yöresel gıdalar ve tekstil ürünleri yer alıyor.Fuarın koordinatörü Selen Kara, 5'i yurt dışından 120 firmanın bulunduğu fuarda, 5 liradan 500 liraya kadar her ürünün olduğunu söyledi.

Kara, çoğu el yapımı eşyaların yer aldığı fuarda, gıda ve tekstil ürünlerine de ilginin iyi olduğunu belirtti.
Fuar, 31 Aralık'a kadar 10.00 - 22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Yurt Dışı Koordinat 

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