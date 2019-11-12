Başkentte 'Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü' kutlandı - ANKARA Video
Başkentte "Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü" kutlandı - ANKARA - "Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü" kutlamaları - Resim sergisi - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in konuşmasıBaşkentte "Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü" kutlandı - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim: - "Türkiye ve Azerbaycan her zaman birbirinin yanında olmuştur"ANKARA (AA) - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "9 Kasım Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bayrağı Günü" çerçevesinde resim sergisi açıldı.Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un yanı sıra yabancı misyon şefleri, sanat ve iş dünyası temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı. Burada konuşan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan ve Türkiye'nin "tek millet iki devlet" kardeşliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Büyükelçi İbrahim, "Türkiye ve Azerbaycan her zaman birbirinin yanında olmuştur. Bugün de vardır ve her zaman da olacaktır." dedi. Konuşmaların ardından açılan resim sergisini gezen davetliler, Azerbaycan mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Program kapsamında konser de verildi.
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