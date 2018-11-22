Başkentte "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinliği - Salondan ve seyircilerden detaylar - Anadolu Ateşi'nin dans gösterisi - Genel detaylarANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen etkinlikte, Anadolu Ateşi dans gösteri sundu.Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğretmenler, MEB Şura Salonu'nda "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, renkli görüntülere sahne oldu.Etkinliğe, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.