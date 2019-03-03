Başkentin müzisyen kuaförü - ANKARA

- Kuaför Hakan Aydoğdu'nun işe gelişi - Aydoğdu'nun müşterilerini tıraş etmesi - Aydoğdu'nun iş yerinde gitar eşliğinde şarkı söylemesi - Aydoğdu ile röportaj - Sahne aldığı mekandan görüntülerANKARA (AA) - Ankara 'da üniversite mezunu erkek kuaförü, gündüz iş yerinde müşterilerini tıraş ederken akşamları eğlence mekanlarında sahne alıyor.AA muhabirinin görüştüğü 42 yaşındaki Hakan Aydoğdu, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden 18 yıl önce mezun olduktan sonra bir süre ücretli öğretmenlik yaptığını söyledi.
Daha önce Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girdiğini ve öğretmen olarak atanabilmesi için yeterli puanı alamadığı için baba mesleği kuaförlüğü sürdürmeye karar verdiğini belirten Aydoğdu, yıllardır bu şekilde geçimini sağladığını ifade etti. Akşamları ise en büyük hobilerinden biri olan müzikle moral bulduğunu dile getiren Aydoğdu, "Bir sanat merkezinde sahne alıyorum. 1997 yılından beri müzikle ilgileniyorum. 'Müzik ruhun gıdası' diye boşuna dememişler. Gerçekten bunu hissediyorum. Gündelik stresimi atmamda etkisi büyük. Besteler ve albüm çalışması yapıyorum." diye konuştu. İş yerinde zaman zaman gitar çaldığını gören müşterilerin bu duruma şaşırdığını anlatan Aydoğdu, "Genelde olumlu eleştiriler alıyorum. Müşterilerimi sahne aldığım yere davet ediyorum, gelenler de oluyor. Albüm çalışmalarım var. Hangi meslekte olursak olalım insanların müzikle uğraşmasını tavsiye ederim. Müzik benim için bir yaşam tarzı hayatımın bir parçası diyebilirim." şeklinde konuştu.
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