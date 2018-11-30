Başkan Özdemir'den Yeşilırmak'taki balık ölümleriyle ilgili açıklama İzle

-Şehirden ve ırmak suyundan görüntüler



( AMASYA -ÖZEL) - Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir: - “Muhakkak ki dış bir etken tarafından suya yoğun şekilde katılım olduğu kanaatindeyim” - “Su doğal renginde değil, farklı bir renkte aktığını görüyoruz” - “Şu ana kadar bulgular Tokat sınırına kadar olan bölgelerde de hala suyun içerisindeki oksijenin oldukça az olduğu, yani canlının yaşamasına çok uygun olmadığı noktada” AMASYA



- Yeşilırmak Nehri’nde görülen balık ölümleriyle ilgili açıklama yapan Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Muhakkak ki dış bir etken tarafından suya yoğun şekilde katılım olduğu kanaatindeyim. Bu bilimsel araştırmalar ve analizler neticesinde ortaya çıkacaktır” dedi.

Irmak suyunun renginde bir değişim gözlemlediklerine değinen Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Suyun doğal renginde olmadığını, herhangi bir tarımsal sulama veya erozyona bağlı olarak teressübatın yoğun olduğu bir suda olmadığını, suyun adeta bir pekmez renginde farklı bir renkte aktığını görüyoruz. Bu da suyun içerisindeki çözünürlüğü azaltıyor ve oksijen oranını da oldukça düşürüyor. Muhakkak ki dış bir etken tarafından suya yoğun bir şekilde katılım olduğu kanaatindeyim. Bu bilimsel araştırmalar ve analizler neticesinde ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

Sivas’tan doğup Tokat ve Amasya’yı geçtikten sonra Samsun’dan Karadeniz’e dökülen Yeşilırmak’ın geçtiği havzada sanayi tesisleri ile besi ahırlarının bulunduğuna işaret eden Cafer Özdemir, “Şu anda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri geniş bir sahada araştırma yapıyorlar. Şu ana kadar bulgular Tokat sınırına kadar olan bölgelerde de hala suyun içerisindeki oksijenin az olduğu yani canlının yaşamasına çok uygun olmadığı noktada” şeklinde konuştu.

Sivas, Tokat ve Çorum valiliklerine seslenen Özdemir, “Çevreye olan duyarlılıklarını en üst seviyeye çıkararak her türlü sanayi atıklarını, hayvansal çiftliklerin ya da ahırların atıklarının ırmağa arıtılmadan dökülmesi noktasında gerekli hassasiyetleri göstermelerini istirham ediyoruz. Yeşilırmak’ı şehir içerisinde turizm amaçlı kullanan en önemli şehirlerden bir tanesiyiz. Hem turizm alt yapısı açısından hoş olmayan bir görüntü hem de doğaya olan, canlılara olan saygımız açısından da bu tür şeyler bizlerin canını acıtıyor, bizleri üzüyor. İnşallah buna bakanlığımız denetimi altında, bölgesel valilerimizin de katılacağı bir ortamda artık kesin çözümler buluruz diye temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

