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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Başkan Gürün: 'Körfezdeki rengin tarımsal ilaçlardan olduğu tespit edildi'

Başkan Gürün: 'Körfezdeki rengin tarımsal ilaçlardan olduğu tespit edildi'

körfezden görüntüler

Arıtma Tesisi Körfez Lyon Tarım Bilim Adamları 

-başkan gürünün arıtma tesisini gezmesi
-başkan gürünün açıklaması
-detaylar

( MUĞLA ) Başkan Gürün: "Körfezdeki rengin tarımsal ilaçlardan olduğu tespit edildi" MUĞLA

- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Körfezi’ndeki renk değişiminin tarımsal ilaçlarla ilgili olduğunun bilimsel olarak tespit edildiğini belirtti.
Fethiye Körfezi'nde ve Atık Su Arıtma Tesisinde inceleme yapan Gürün, yaptığı açıklamada, denizdeki renk değişiminin arıtma tesisinden kaynaklandığı algısı büyük bir hata olduğunu, arıtma tesisinin şu anda tesis yetersiz olmadığını, yine de yeni bir planlamayla kapasitesinde artırım yapılacağını söyledi.

Başkan Gürün, "Atık Su Arıtma Tesisi’sin Fethiye Körfezi'ne negatif bir etkisi yok. Körfez’de yaşanan olayla ilgili parametreler farklı. Devlet Su İşleri körfeze gelen derelerde ıslah çalışması yaptı. Derelere yapılan setlerin yeteri kadar atığı toplayamadığı tespit edildi. Yeni bir yatırım programıyla 25 milyon liralık ek ödenekle setlerin yükseltilerek kapasitesi artırılacak. Yaşadığımız olay ve körfezin daha fazla dolması önlenecek. Derelerden gelen atıkların tamamen kesilmesi gerekiyor. Alg patlamasının çeşitli nedenlerinin olduğunu, bilim insanlarınca gerekli araştırmaların devam etti" açıklamasını yaptı. Körfezdeki renk değişimi tarımsal ilaçlardan Körfez’deki renk değişiminin tarımsal ilaçlarla ilgili olduğunun bilimsel olarak tespit edildiğini dile getiren Gürün şöyle konuştu: “Kullanılan tarımsal ilaçlar gelen dere suyuna karışıyor. Dolayısıyla azot fosfor zengini bir su geliyor. Bununla ilgili de Tarım Bakanlığı’nın ilaçlarla ilgili çok daha disiplinli hareket etmesi gerekiyor. İlaçlarla ilgili sınırlama, standart getirilmesi gerekiyor. Derelere yapılacak olan yeni yükseltmelerle, çökertmenin daha uygun şartlarda olması lazım. Oluşan hadise de bunun da negatif etkisi olduğu bilim adamları tarafında tespit edildi” diye konuştu.

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