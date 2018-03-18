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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Basılı 'tarihi' eserler özel yöntemle restore ediliyor - İSTANBUL

Basılı 'tarihi' eserler özel yöntemle restore ediliyor - İSTANBUL

Basılı "tarihi" eserler özel yöntemle restore ediliyor - İSTANBUL - Fuardan detaylar - Eserlerden detalar - Firmanın Türkiye Pazarlama Müdürü Adnan Wazzeh röportajıBasılı "tarihi" eserler özel yöntemle restore ediliyor - CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı'na katılan merkezi Lübnan'da bulunan TBC firması, tarihi nitelikteki basılı eserlerin restorasyonunu yaparak koruma altına alıyor - TBC Türkiye Pazarlama Müdürü Wazzeh: - "Restore ettiğimiz bütün belgeleri arşivliyoruz. Onların korunması için elektronik ortama aktarmaya çalışıyoruz" - "Her döneme ait olan ciltleme tarzını kullanarak belgelerin ciltlemesini yapıyoruz. Kullandığımız birkaç sanat tarzıyla bunların süslemesini de yapıyoruz"İSTANBUL (AA) - Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle düzenlenen CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı, son gününde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu CNR EXPO Yeşilköy'deki fuarda, farklı sektörlerden katılımcılar da kitapseverlerle buluşuyor.Fuara katılan, merkezi Lübnan'da bulunan TBC firması da basılı tarihi eserlerin restorasyonunu yapıyor ve onları koruma altına alıyor.Firmanın Türkiye Pazarlama Müdürü Adnan Wazzeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın 20 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'deki çalışmalarını 5 yıldır yürüttüklerine işaret eden Wazzeh, yavaş yavaş restorasyon pazarına girmeye başladıklarını dile getirdi. - "Çok dikkat gerektiren işler"Wazzeh, genellikle kitaplar ve eski yazıların restorasyonunu yaptıklarını belirterek, "Restore ettiğimiz bütün belgeleri arşivliyoruz. Onların korunması için elektronik ortama aktarmaya çalışıyoruz. Ondan sonra saklanması için birkaç yöntem kullanıyoruz. Bu yöntemlerden biri, mikrofilm dediğimiz yöntem. Onun üzerine basarak bunları korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Kitaplar için dönemsel ciltleme de yaptıklarını aktaran Wazzeh, "Her döneme ait olan ciltleme tarzını kullanarak belgelerin ciltlemesini yapıyoruz. Kullandığımız birkaç sanat tarzıyla bunların süslemesini de yapıyoruz. Onlardan biri olan ebru sanatı belgelere ayrı bir tat, görünüş ve renk veriyor. Bu yüzden onları yoğun bir şekilde kullanıyoruz." diye konuştu.
Wazzeh, restorasyon işi için laboratuvarda tecrübeli ve eğitimli özel bir ekiple çalıştıklarına dikkati çekerek, "Çalışan sayısı da çok fazla. Çünkü bu işler zaten çok dikkat gerektiren işler. Bu yüzden her yaptığımız işlemin konsülte edilmesi gerekiyor." dedi.
- "Bu işlere çok ihtiyaç duyulacak"Yaklaşık 6 ay içinde İstanbul 'da da bir laboratuvar açacaklarını söyleyen Adnan Wazzeh, şunları kaydetti:"Türkiye'de ihtiyaç olacak bu işler için gerekli malzemeler, makineler ve hizmetleri sunmaya çalışacağız. Kullandığımız bütün kağıtları kendimiz üretiyoruz. Kullandığımız bütün makinelerin de patenti bizde, yani kendi ürettiğimiz makineler. Türkiye'de çok eski belgeler, kütüphaneler var. Bu işlere çok ihtiyaç duyulacak bizce."Wazzeh, çalıştıkları alanın özel bir alan olduğunu vurgulayarak, devlet kurumları, kütüphaneler, özel şirketler ve hattatlarla çalıştıklarını sözlerine ekledi.Tarihi eserleri koruma amacıyla hareket eden firmada, sterilizasyon, kağıt termoform, koruyucu bakım çalışmaları da yapılıyor.Tarihi belge niteliği taşıyan eserlerin, üzerinde akademik çalışmaların rahatlıkla yapılabilmesi için birebir kopyaları üretilebiliyor.

Restorasyon Laboratuvar Kütüphane Ziyaretçiler Ebru Sanatı 

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