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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım, 'Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti' açılış törenine katıldı - KASTAMONU

Başbakan Yıldırım, 'Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti' açılış törenine katıldı - KASTAMONU

Başbakan Yıldırım, " Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış törenine katıldı - KASTAMONU - " Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış töreni - Ülkelerin yöresel dans gösterilerinden detaylar - Başbakan Binali Yıldırım'ın dansçılar ile tokalaşması - Başbakan Binali Yıldırım ile dansçıların toplu fotoğraf çektirmesi - Başbakan Binali Yıldırım'ın ayrılışıKASTAMONU - Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu 'da Atatürk Spor Salonu'nda Türk Dünyası Kültür Başkenti Programı Açılış Töreni'ne katıldı.

Açılış Töreni 

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