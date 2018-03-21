Başbakan Yıldırım, 'Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti' açılış törenine katıldı - KASTAMONU
Başbakan Yıldırım, " Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış törenine katıldı - KASTAMONU - " Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış töreni - Ülkelerin yöresel dans gösterilerinden detaylar - Başbakan Binali Yıldırım'ın dansçılar ile tokalaşması - Başbakan Binali Yıldırım ile dansçıların toplu fotoğraf çektirmesi - Başbakan Binali Yıldırım'ın ayrılışıKASTAMONU - Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu 'da Atatürk Spor Salonu'nda Türk Dünyası Kültür Başkenti Programı Açılış Töreni'ne katıldı.