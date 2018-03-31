Başbakan Yardımcısı Işık, hamsi festivaline katıldı - KOCAELİ
- "2. Hamsi Festivali" - Alandan görüntüler - Başbakan Yardımcısı Işık'ın konuşması - Başbakan Yardımcısı Işık ve beraberindekilerin açılış kurdelesini kesmeBaşbakan Yardımcısı Işık, hamsi festivaline katıldı - Işık: - "İstikrar olduğu sürece bu ülkeyi kimse tutamaz. Şu anda Türkiye Afrin'de operasyon yapıyor mu? Yapıyor. Terörle mücadele operasyonunu yapıyor mu? Yapıyor. Buna mukabil Türkiye 2017'de yüzde 7,4 büyüdü mü? Büyüdü. 1,5 milyon yeni insanımıza istihdam sağladık, iş ürettik mi? Ürettik. İşte bu Türkiye'nin gücüdür" - "Türkiye'nin gücünü hafife alanlar yanılırlar. Türkiye'nin gücünü sınamaya kalkanlar da fena halde pişman olurlar"KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, istikrar olduğu sürece Türkiye'yi kimsenin tutamayacağını belirterek, "Şu anda Türkiye Afrin'de operasyon yapıyor mu? Yapıyor. Terörle mücadele operasyonunu yapıyor mu? Yapıyor. Buna mukabil Türkiye 2017'de yüzde 7,4 büyüdü mü? Büyüdü. 1,5 milyon yeni insanımıza istihdam sağladık, iş ürettik mi? Ürettik. İşte bu Türkiye'nin gücüdür." dedi. Işık, Kocaeli 'nin Çayırova ilçesinde Çayırova Belediyesi ile 12 kültür ve hemşehri derneğinin düzenlediği "2. Hamsi Festivali"ne katıldı. Festivalde konuşan Işık, Kocaeli 'nin en hızlı büyüyen ve gelişen ilçelerinden birinin Çayırova olduğunu söyledi.
Hızla nüfusu artan Çayırova'ya hizmetlerin de aynı oranda arttığını ifade eden Işık, çalışmayı, proje üretmeyi seven ve Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışan belediye başkanı Şevki Demirci'ye hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Kocaeli 'nin sadece 81 vilayetten değil aynı zamanda gönül coğrafyalarının bütün şehirlerinden insanların birlikte yaşadığı ve buluştuğu müstesna bir şehir olduğunu aktaran Işık, sadece Türkiye'de değil, dünyada da böylesine güzel bir şehri bulmanın kolay olmadığını dile getirdi.Çayırova ilçesinde son yıllarda ciddi hizmetler yapıldığını anlatan Işık, şöyle devam etti:"İlçemizde modern bir yüzme havuzu bitiyor. Okullar yapıldı. Okul yapmak belediyenin işi değil ama mesele Çayırova'ya hizmet olunca artık ayrım yok. Hükümet, Çayırova, Büyükşehir Belediyesi ayrımı yok. Bunun en güzel örneklerinden birini hastane konusunda yaşadık. Çayırova'nın nüfusu 130 bin oldu. Hastane lazım ama büyük yer bulmak mümkün değil. Belediye başkanımız 'sayın bakanım, imar uygulamasından elde ettiğimiz en değerli 60 dönümlük yeri hastaneye tahsis edelim' dedi. Büyükşehir Belediyemiz gerekli desteği verdi. Biz de milletvekili arkadaşlarımızla beraber çalıştık ve Çayırova'ya hastane yapımını yatırım programına koyduk. Şimdi projeleri yapılıyor. Bu yıl içinde inşallah temelini atacağız ve en geç 3 yıl içerisinde de Çayırova son derece modern güzel bir hastaneye kavuşacak. Bu birlikte çalışmanın bereketi. Çayırova halkı hizmetin en iyisine, en güzeline layık. Biz de bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."Sadece belediye çalışmalarıyla değil, bütün hizmetlerin en hızlı ve en kaliteli şekilde vatandaşlara ulaşması için gece gündüz mücadele ettiklerini aktaran Işık, "Bundan 15 sene önce Çayırova'da okul sorunumuz devasa boyutlardaydı. Neredeyse tekli eğitim yapan okulumuz yoktu. Her okul ikili eğitimdi. Fiziki imkanlar çok kötüydü ama bugün ikili eğitim veren sadece 6 okulumuz kaldı. Onu da 2019'da tamamen tekli eğime geçireceğiz. Eğitim, sağlık, spor, sosyal tesis... Bunlar artık Çayırova'da birinci sınıf hizmetler olarak sizlere sunulmaya devam ediyor." diye konuştu. - "Ayağını denk alması önemli"Bütün bu hizmetleri halkın verdiği destekle oluşan istikrarla yaptıklarını belirten Işık, şunları kaydetti:"İstikrar olduğu sürece bu ülkeyi kimse tutamaz. Şu anda Türkiye Afrin'de operasyon yapıyor mu? Yapıyor. Terörle mücadele operasyonunu yapıyor mu? Yapıyor. Buna mukabil Türkiye 2017'de yüzde 7,4 büyüdü mü? Büyüdü. 1,5 milyon yeni insanımıza istihdam sağladık, iş ürettik mi? Ürettik. İşte bu Türkiye'nin gücüdür. Türkiye'nin gücünü hafife alanlar yanılırlar. Türkiye'nin gücünü sınamaya kalkanlar da fena halde pişman olurlar. Herkesin bu noktada, dostun Türkiye'ye güvenmesi, Türkiye'ye dost olmayanların da haddini bilmesi, ayağını denk alması önemli."Konuşmaların ardından, Başbakan Yardımcısı Işık, Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, dernek başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve protokol üyeleri, festivalin açılışını gerçekleştirdi.