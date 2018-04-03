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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Işık: 'Güzelim yunusların canına kıyan hainlere, aslında söyleyecek söz bulamıyorum'

Başbakan Yardımcısı Işık: 'Güzelim yunusların canına kıyan hainlere, aslında söyleyecek söz bulamıyorum'

Salondan görüntü

Yunuslar Allah Hayvan 

-Fikri Işık'ın açıklamaları
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( KOCAELİ -HD) Başbakan Yardımcısı Işık: "Güzelim yunusların canına kıyan hainlere, aslında söyleyecek söz bulamıyorum" KOCAELİ

- Kocaeli’de kıyıya vuran bir yunusun silahla öldürülmesini sert şekilde eleştiren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Güzelim yunusların canına kıyan hainlere, aslında söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.
Kocaeli’nin Körfez ilçesi sahilinde önceki hafta ölü bir yunus kıyıya vurmuştu. Yunusu bulan dalış kulübü sahibi Ekrem Birol ve ekibinden Tahsin Ceylan, durumu yetkililere haber vermişti. Yapılan incelemede ise yunusun silahla 4-5 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise her geçen gün canlı çeşitliliğinin arttığı Körfez’de yunusu katledenleri sert bir şekilde eleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Körfez’deki temizlik çalışmaları sayesinde artan canlı popülasyonuna bu şekilde zarar verenlerin cezalandırılmasını söyleyen Işık, “Güzelim yunusların canına kıyan hainlere, aslında söyleyecek söz bulamıyorum. Yani Körfez, çok uzun yıllar sonra yunuslarla buluştu. Yunuslar, Körfez’de adeta akrobasi yaparken, bazı vahşi diyeceğimiz kişilerin, o yunusları hedef almasını görmekten çok büyük üzüntü duyuyoruz. İnşallah bunları kim yaptıysa bulunur ve hayvanın canına kastetmekten dolayı da gereken cezayı alır” dedi.

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