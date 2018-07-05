'Başbağlar Katliamı' şehitleri anıldı (1) - ERZİNCAN Haberi

"Başbağlar Katliamı" şehitleri anıldı (1) - ERZİNCAN - Başbağlar Köyünden görüntü - Detaylar - Kur'an - ı kerim okunması - Dua edilmesi"Başbağlar Katliamı" şehitleri anıldı - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "25 yıl önce bu topraklarda acılar yaşandı. Sivas'ta, Başbağlar'da acılar yaşandı. Esasında o acıların izlerini takip ettiğinizde aynı kapıya çıktığını görüyorsunuz. O gün o olayları tertipleyenler, burada bu masum canları alanlar, 15 Temmuz'da da aynı amacı taşıyorlardı" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı: - "Maalesef bazen devlet milletine vatandaşına sahip çıkamamıştır. O günler eski Türkiye günlerine aittir, artık Türkiye'de hiç kimse vatandaşımızın hayatına tecavüz ve müdahale hakkına sahip değildir, buna yeltenemezler"ERZİNCAN (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "25 yıl önce bu topraklarda acılar yaşandı. Sivas'ta, Başbağlar'da acılar yaşandı. Esasında o acıların izlerini takip ettiğinizde aynı kapıya çıktığını görüyorsunuz. O gün o olayları tertipleyenler, burada bu masum canları alanlar, 15 Temmuz'da da aynı amacı taşıyorlardı." dedi. Erzincan 'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 25. yılı dolayısıyla köyde düzenlenen törenle anıldı.Köy meydanındaki Kültür Evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an - ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi.Köy çocuklarından Yusuf ve Azra Meryem Aydın'ın Başbağlar anısına şiir okumasıyla devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu.Daha sonra köy muhtarı Ali Akarpınar, 25 yıl önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen katliamı katılımcılara anlattı. - "Bu katliamı yapanlar 15 Temmuz'da da aynı amacı taşıyordu"Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, törende yaptığı konuşmada, Başbağlar Katliamı'nda yaşamını yitirenlere rahmet diledi.Başbağlar şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Tüfenkci, şöyle konuştu:"25 yıl önce bu topraklarda acılar yaşandı. Sivas'ta, Başbağlar'da acılar yaşandı. Esasında o acıların izlerini takip ettiğinizde aynı kapıya çıktığını görüyorsunuz. O gün o olayları tertipleyenler, burada bu masum canları alanlar, 15 Temmuz'da da aynı amacı taşıyorlardı. Maraş'ta da, Malatya olaylarında da aynı amacı taşıyorlardı, amaçları bu toprakları bölmek, insanımızı birbirine düşürmek, kardeşi kardeşe kırdırmak. 2 Temmuz'da Madımak'ta canımız yandı, 5 Temmuz'da bu topraklarda yine bizim kanımız aktı. O gün bu katliamı yapan eller aynı ellerdi, aynı amaca hizmet ediyordu. Allah'a hamd olsun bu gün bu katliamı yapanlardan, aynı amacı taşıyanlardan, sonuna kadar hesap soruluyor." - "Teröristlerle mücadele ederken Türkiye'yi kalkındırmaya çalışıyoruz"Tüfenkci, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin her bir noktasında titizlikle operasyonların devam ettiğini belirterek, hainlerin bataklıklarını kurutmak için yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlar yaptıklarını dile getirdi.Bu operasyonları yürütürken milletten başka kimseden izin almadıklarına işaret eden Tüfenkci, "Biz ülke bir daha böyle olaylarla karşılaşmasın, 15 Temmuz hain darbe girişimi bu ülkede bir daha olmasın diye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Allah'ın izniyle 24 Haziran seçimlerinden sonra da uygulaması başladı. Allah izin verirse bundan sonraki önceliklerimiz, öncelikle insanımızın güvenliği, refahı ve daha fazla hukukun, adaletin, demokrasinin bu topraklara hakim olması için mücadelemiz dün olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Biz bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da Türkiye'yi kalkındırmaya, geliştirmeye, refah seviyesini arttırmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Devletin 25 yıl önce yaşanan olaya müdahale için geç kaldığına değinen Tüfenkci, Türkiye'de yapılan yeni yollar, köprüler ve yatırımlar sayesinde devlet olarak ülkenin her yanına ulaşabildiklerini anlattı.Güzel ülkenin geleceğini inşa ederken, kimseyi ötekileştirmeden 81 milyonu kardeş bilerek yollarına devam ettiklerini aktaran Tüfenkci, yeni hükümet sistemiyle 25 yıldır tecelli etmeyen adaletin tecelli etmesi adına herkesin elinden geleni yapmaya gayreti göstereceğini sözlerine ekledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı ise Başbağlar halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini ifade etti.