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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Başakşehir Belediyesi’nden ‘Doğaya ve çevreye saygı’ yürüyüşü

Başakşehir Belediyesi’nden ‘Doğaya ve çevreye saygı’ yürüyüşü

drone görüntüsü

Öğretmenler Farkındalık Öğretmen Geri Dönüşüm Öğrenciler 

-Okul bahçesinde toplanan öğrenciler
-Başkan Kurtoğlu gelişi ve röportajı
-Yürüyüş
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Başakşehir Belediyesi, toplumda farkındalık oluşturmak için ‘Doğaya ve çevreye saygı’ yürüyüşü düzenledi.
Yürüyüşe katılan yüzlerce minik ve aileleri davul çalıp şarkı söyledi.

Toplumda çevrenin ve doğanın temiz tutulması için farkındalık oluşturmak isteyen Başakşehir Belediyesi, minik öğrenciler ve aileleriyle birlikte ‘Doğaya ve çevreye saygı’ yürüyüşü düzenledi.
Ahmet Kavaklı İlkokulu öğrencileriyle birlikte gerçekleştirilen yürüyüşe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kurtoğlu, öğretmenler ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Yürüyüşte Başkan Kurtoğlu davul çalıp şarkılara eşlik etti. Minik öğrencilerin yürüyüş için hazırladıkları pankartlar ve kostümler renkli görüntüler oluşturdu. “Yaşanabilir bir gelecek için, çocuklarımız için lütfen çevremizi koruyalım” Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kurtoğlu, “Bugün çevre farkındalığını artırmak için çocuklarımızla her yıl tekrarladığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz yürüyüşümüzü yapacağız. Çok kalabalık bugün hava da çok güzel. Tabi bu heyecan ve mutluluk hepimize sirayet etti. Heyecanla ve mutlulukla yollara düşeceğiz. Amacımız bu farkındalığı herkese duyurmak. Dün de yapılan 11 milyon ağaç kampanyası bu faaliyetlerden bir tanesi. Biz de ilçemizde ağaç kampanyalarımla, çevre faaliyetlerimizle ve geri dönüşüm faaliyetlerimizle bunu hem duyurarak hem de farkındalık oluşturarak ilçemizde hareket haline getirmeye çalışıyoruz. Evimizde, sokağımızda daha sonrasında temizlenmesi gereken atıklar oluşturmazsak ve çevremizi, doğamızı korursak, çocuklarımız için de yaşanabilir bir gelecek oluştururuz. Buradan herkese ilan ediyoruz. Yaşanabilir bir gelecek için, çocuklarımız için lütfen çevremizi koruyalım” dedi.

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