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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı'na destek - ERZİNCAN

Barış Pınarı Harekatı'na destek - ERZİNCAN

- Öğrencilerin klip eşliğinde komando marşını okumasıBarış Pınarı Harekatı'na destekERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da anaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla komando marşını okuyarak Mehmetçik'e moral verdi.Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulu tarafından Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için minik öğrencilerin katılımıyla klip hazırlandı.Öğretmenlerin de desteği ile öğrenciler komando marşını okudu.

Komando Öğrenciler 

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