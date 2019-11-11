Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı bölgesine insani yardım - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı bölgesine insani yardım - ANKARA

- AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesine insani yardım malzemesi dağıtımının görüntüleriBarış Pınarı Harekatı bölgesine insani yardım - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından bugün itibarıyla harekat bölgesindeki sivillere 5 bin 921 gıda kolisi, 131 bin 500 gram kilo un, 80 bin 90 ekmek, 26 bin 253 gıda malzemesi, 20 bin 466 şişe su, hijyen seti, battaniye ve oyuncak dağıtıldıANKARA (AA) - Barış Pınarı Harekatı sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerinde sivillere 5 bin 921 gıda kolisi, 131 bin 500 gram kilo un, 80 bin 90 ekmek, 26 bin 253 diğer gıda malzemesi, 20 bin 466 şişe su, hijyen seti, battaniye ve oyuncak dağıtıldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım itibarıyla Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından insani yardım malzemesi dağıtımına devam ediliyor.Yardım faaliyetlerini sürdüren ekipler, harekat sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerindeki sivillere bugüne kadar 5 bin 921 gıda kolisi, 131 bin 500 gram kilo un, 80 bin 90 ekmek, 26 bin 253 diğer gıda malzemesi, 20 bin 466 şişe su, 2 bin 726 şişe içecek, 2 bin 475 hijyen seti, 1990 battaniye ve çocuklar için 1500 oyuncak dağıtıldı.

Yardım Malzemesi Sivil Toplum Gesi Sınır Ötesi İnsani Yardım 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Bodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u TamamlandıBodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u Tamamlandı
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzelTunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Ay İle Yıldızın Buluşması Görenleri BüyülediAy İle Yıldızın Buluşması Görenleri Büyüledi
Apollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi BulunduApollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı