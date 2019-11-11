Barış Pınarı Harekatı bölgesine insani yardım - ANKARA
- AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesine insani yardım malzemesi dağıtımının görüntüleriBarış Pınarı Harekatı bölgesine insani yardım - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından bugün itibarıyla harekat bölgesindeki sivillere 5 bin 921 gıda kolisi, 131 bin 500 gram kilo un, 80 bin 90 ekmek, 26 bin 253 gıda malzemesi, 20 bin 466 şişe su, hijyen seti, battaniye ve oyuncak dağıtıldıANKARA (AA) - Barış Pınarı Harekatı sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerinde sivillere 5 bin 921 gıda kolisi, 131 bin 500 gram kilo un, 80 bin 90 ekmek, 26 bin 253 diğer gıda malzemesi, 20 bin 466 şişe su, hijyen seti, battaniye ve oyuncak dağıtıldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım itibarıyla Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından insani yardım malzemesi dağıtımına devam ediliyor.Yardım faaliyetlerini sürdüren ekipler, harekat sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerindeki sivillere bugüne kadar 5 bin 921 gıda kolisi, 131 bin 500 gram kilo un, 80 bin 90 ekmek, 26 bin 253 diğer gıda malzemesi, 20 bin 466 şişe su, 2 bin 726 şişe içecek, 2 bin 475 hijyen seti, 1990 battaniye ve çocuklar için 1500 oyuncak dağıtıldı.
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