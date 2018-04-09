Balon turları turistleri cezbediyor - NEVŞEHİR İzle

- Sıcak hava balonlarının uçuşa hazırlanması - Sıcak hava balonu sepetine turistlerin binmesi - Kapadokya semalarındaki sıcak hava balonları - Venezuelalı turist Patricia Szarvas'ın konuşması - Balon pilotu Oğuzhan Alkan'ın konuşması - Balon pilotu Yunus Demirci'nin konuşması - KAPTİD Başkanı Yakup Dinler'in konuşmasıBalon turları turistleri cezbediyor - Kapadokya'daki sıcak hava balon turları, tatilcilerin bölgeyi ziyaret etmesinde başlıca unsurlardan biri haline geldi - Sıcak hava balon pilotu Demirci:"Bizler rüya gibi bir uçuş gerçekleştiriyoruz. Bu aktivitenin tadını çıkarmak için Kapadokya'da konaklayıp, turistik merkezleri geziyor, ardından balon turuna katılarak seyahatlerini taçlandırıyorlar" - Venezuelalı turist Szarvas:"Kapadokya'ya balon turuna katılmak için bir arkadaşımla geldim. Üç gündür buradayım ve bu güzellikleri gökyüzünden izleyebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum"NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turistler, sıcak hava balon turlarına yoğun ilgi gösteriyor.Milyonlarca yıl önce Erciyes Dağı, Hasandağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin meydana getirdiği yumuşak tabakanın, asırlar boyu yağmur ve rüzgarla aşınmasıyla ortaya çıkan peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını görmek için bölgeye gelen turistler, sıcak hava balonlarıyla gün ağarmadan Kapadokya semalarına yükseliyor.Bölgede 25 ayrı firmaya ait onlarca sıcak hava balonu, henüz karanlık dağılmadan ekipler tarafından uçuş için hazırlanıyor.Göreme beldesinden peş peşe yükselen balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında süzülüyor.Sıcak hava balonları, yılda yaklaşık 2,5 milyon turistin ziyaret ettiği bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izleme imkanı sağlarken, Kapadokya'da, hava şartlarına bağlı olarak yılda ortalama 300 gün balonla uçulabiliyor.UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgeyi ziyarete gelen turistlere yönelik, geçmişte alternatif etkinlik olarak yer alan balon turları, son yıllarda cazibesiyle bölgeye turist çeken başlıca unsurlardan biri haline geldi.Sıcak hava balon turuna katılarak Göreme, Uçhisar, Zelve, Paşabağı ve Çavuşin başta olmak üzere çeşitli tarihi ve turistik merkezleri kuşbakışı görmek için bölgeye gelen turistlerin sayısı her geçen yıl artıyor. - "Kapadokya'da rüya gibi bir uçuş gerçekleştiriyoruz"Turistlere yönelik tur düzenleyen sıcak hava balon pilotlarından Yunus Demirci, AA muhabirine, dünyada sıcak hava baloncuğunun en yoğun yapıldığı yer olması nedeniyle son yıllarda, turistlerin özellikle bu etkinliğe katılmak amacıyla bölgeyi ziyaret ettiğini belirtti. Demirci, tura katılan turistlerin, güneşin doğuşunu, peribacalarının üzerinde süzülerek gökyüzünde karşılamaktan keyif aldıklarını dile getirdi.Yunus Demirci, şöyle konuştu:"Kapadokya'nın iklim şartları, balon uçuşlarının yılın 12 ayında gerçekleştirilmesini sağlıyor. Turistlere, bölgenin doğal örtüsünü izleme imkanı sunuyoruz. Gün içinde yaklaşık 150 balon havalanıyor, katılımcılar gün doğumunu gökyüzünde eşsiz bir manzara içerisinde karşılıyor. Bizler rüya gibi bir uçuş gerçekleştiriyoruz. Bu aktivitenin tadını çıkarmak için Kapadokya'da konaklayıp, turistik merkezleri geziyor, ardından balon turuna katılarak seyahatlerini taçlandırıyorlar."Balon pilotu Oğuzhan Alkan da Kapadokya'nın doğal oluşum vadileri, tarihi ve kültürel merkezleri arasında gezinti yapan turistlerin, balon turuyla, bu güzellikleri bir de gökyüzünden izleme imkanı bulduklarını aktardı.Venezuela'da yaşayan Patricia Szarvas ise sosyal paylaşım sitelerindeki fotoğraflardan gördüğü turlara katılmak amacıyla arkadaşıyla Kapadokya'ya geldiğini söyledi.
Ülkesine döndüğünde bölgenin doğal güzelliklerinden çevresindekilere bahsedeceğini ifade eden Szarvas, "Burası muhteşem bir doğaya ve manzaraya sahip. Üç gündür buradayım ve bu güzellikleri gökyüzünden izleyebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum." diye konuştu. - Dinler: "Kapadokya'daki balon turu fiyatları makul"Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler de balon turuna katılanların kişi başı 150 avro ödediğini, bu bedelin dünya ortalamasının altında olduğunu belirtti. Bölgenin her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü vurgulayan Dinler, doğa severleri farklı mevsimlerde balon turunu denemeye davet etti.Dinler, "Afrika'da balon turu fiyatları 420 dolar civarında. Kapadokya'da ise 150 avro, fiyatlar dünya ortalamasına göre makul. Kapadokya, 4 mevsim ayrı güzelliği olan bir bölge, bu doğal güzellikleri gökyüzünden izlemek sıcak hava balonuyla mümkün. O yüzden Kapadokya'da yılda dört kez farklı mevsimlerde bu tura katılmalarını tavsiye ediyorum." dedi. Bölgedeki balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor. Yılın her mevsimi uçuş yapılabilen bölgede, tur 45 dakika ile 1,5 saat arasında değişen sürelerde gerçekleştiriliyor.