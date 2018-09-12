Balıklıgöl'de ziyaretçileri Kur'an ve ney sesi karşılıyor - ŞANLIURFA İzle
- Balıklıgöl Yerleşkesinden detaylar - Vatandaşlardan detaylar - Balıklıgöl'den detaylar - Ses sisteminde seslendirmelerden detaylar - Şanlıurfa Çevre Koruma Vakfı Müdürü ve Balıklıgöl Alan Koordinatörü Siracettin İlhan'ın konuşması - Ziyaretçilerden İsmet Kaya'nın konuşmasıBalıklıgöl'de ziyaretçileri Kur'an ve ney sesi karşılıyor - Şanlıurfa 'da Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde 37 noktaya ses sistemi kuruldu - Ziyaretçilere namaz vakitlerinden önce Yasin - i Şerif, diğer zamanlarda ise ney dinletiliyor, cuma günü ise Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için Fetih Suresi okunuyor - Ziyaretçilerden İsmet Kaya: - "Burada Kur'an - ı Kerim okunması çok iyi, manevi duygularımızı tazeleniyor"ŞANLIURFA (AA) - İnanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa 'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, ziyaretçilere namaz vakitlerinden önce Yasin Suresi, diğer zamanlarda ise ney dinletiliyor, cuma günü ise Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için Fetih Suresi okunuyor.Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, her dönem yerli ve yabancı binlerce turistin akınına uğruyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince altyapı ve üst yapı çalışmalarının ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan kutsal mekanda iyileştirme çalışmaları sürüyor.Valilik tarafından yaklaşık 500 metrekare alanı kapsayan tarihi yerleşkenin 37 noktasına ses sistemi kuruldu. Sistem aracılığıyla Balıklıgöl ziyaretçilerine her gün namaz vakitlerinden önce Yasin Suresi, diğer zamanlarda ise ney dinletiliyor. Cuma günü ise Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için Fetih Suresi okunuyor.Kutsal mekanlar, ses sisteminden yapılan yayınlar eşliğinde huzur ve huşu içerisinde ziyaret ediliyor. Şanlıurfa Çevre Koruma Vakfı Müdürü ve Balıklıgöl Alan Koordinatörü Siracettin İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yerleşkenin adeta Şanlıurfa 'nın kalbi olduğunu söyledi.
Kentin göz bebeği olan mekandaki manevi iklimin farklı olduğunu ifade eden İlhan, "Balıklıgöl'ün manevi iklimini ziyaretçilerimize daha iyi yaşatmak istiyoruz. Ziyaretçilerimizin, manevi bir atmosferde buradaki kutsal mekanları ziyaret edebilmesi için yeni bir ses sistemi kurduk. Sabah 8'den akşam 18'e kadar ney dinletisi sunuyoruz. Ney sesiyle manevi ve huzurlu bir ortamı bir arada yaşatıyoruz. Vakit namazlarına yarım saat kala da ziyaretçilerimize namazı hatırlatmak maksadıyla Yasin - i Şerif dinletiyoruz. Böylece ebediyete irtihal etmiş ecdadımızın ruhuna hediye edilmek üzere Yasin - i Şerif okutuyoruz. Her cuma günü de milletimizin ve devletimizin bekası için Fetih Suresi okutuluyor." diye konuştu. - Ziyaretçiler memnunKenti Gaziantep'ten gezmeye gelen İsmet Kaya da Balıklıgöl'e ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.
Mekanın ayrı bir manevi havasının bulunduğunu anlatan Kaya, "Burada Kur'an - ı Kerim okunması çok iyi, manevi duygularımızı tazeleniyor. Allah yapanlardan razı olsun. Çok iyi bir hizmet olmuş." dedi. Şanlıurfa lı Gülbeyaz Çağlayan ise en az ayda bir kez tarihi yerleşkeyi ziyaret ettiklerini söyledi.
Ses sisteminin mekanın güzelliğine katkı sunduğunu vurgulayan Çağlayan, "Burası çok güzel, insanlar bu mekanda farklı güzel duygular hissediyor. Allah herkese buraya gelmeyi nasip etsin. Güzel bir atmosferin ses sisteminin de katkısıyla oluştuğunu gördük. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.