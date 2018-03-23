Balıkesir’e çamur yağdı

-Vatandaşın aracın camını temizlemesi



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Gömeç, Havran ve Ayvalık ilçelerinde sabah saatlerinde havadan çamur yağdı. Bölgede etkili olan sağanak yağışlar rüzgarların taşıdığı toz bulutları ile karşı karşıya gelerek sabah saatlerinde Balıkesir’in Edremit Körfezinde çamur yağmasına neden oldu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını adeta çamur içinde görünce şaşırdılar. Vatandaşlar araçlarını temizleyerek kullanmak zorunda kaldı. Çamur yağışının öğle saatlerinde de tekrar etkili olması bekleniyor.

