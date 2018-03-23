Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Balıkesir’e çamur yağdı

Balıkesir’e çamur yağdı

Araçların üzerinde çamur detayları

Sağanak Yağış 

-Vatandaşın aracın camını temizlemesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Gömeç, Havran ve Ayvalık ilçelerinde sabah saatlerinde havadan çamur yağdı. Bölgede etkili olan sağanak yağışlar rüzgarların taşıdığı toz bulutları ile karşı karşıya gelerek sabah saatlerinde Balıkesir’in Edremit Körfezinde çamur yağmasına neden oldu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını adeta çamur içinde görünce şaşırdılar. Vatandaşlar araçlarını temizleyerek kullanmak zorunda kaldı. Çamur yağışının öğle saatlerinde de tekrar etkili olması bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Savaş Uçaklarından Sonra Otomobil Tamir EdiyorSavaş Uçaklarından Sonra Otomobil Tamir Ediyor
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Güneşin Suya Kavuştuğu O AnGüneşin Suya Kavuştuğu O An
İstanbul'da Sisİstanbul'da Sis
Kayseri’deki Lahit Açıldı: Aile Mezarı ÇıktıKayseri’deki Lahit Açıldı: Aile Mezarı Çıktı
Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değiştiMuğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı