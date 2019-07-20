Balık adamlar su altını, gönüllüler kıyıları temizledi Haberi

-Balık adamlar temizlik

-Öğrenciler temizlik

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( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'da çevre temizliğine dikkat çekmek amacı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Enne Barajı'nda çevre temizliği yapıldı. Etkinlik ile Balık Adamlar su altını, çevre gönüllüleri ise baraj kıyılarını çöplerden arındırdılar. Piknikçiler tarafından yoğun olarak kullanılan bölgede zamanla biriken çöpler çevre kirliğine ve gölün kirlenmesine neden oluyordu. Bu nedenle müdürlüğe bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri su altında ki çöpleri, müdürlükte stajlarını gerçekleştiren öğrenciler ise gönüllü olarak geldikleri etkinlikte göl kıyısında bulunan çöpleri temizlediler. Kısa sürede onlarca torba çöpün biriktiği etkinlik ile çevre temizliğinin önemi bir kez daha görüldü.

Su üstünde olduğu kadar su altında da bir yaşam olduğuna dikkat çeken AFAD Şube Müdürü Ahmet Ayan, " Bugün buraya geliş amacımız, arkadaşlarımız ile beraber su altında ve su üstünde temizlik yapmak. Bununla ilgili olarak sosyal mesajlar vermek. Biz yapmış olduğumuz faaliyetlerde çok sayıda göl ve barajlarda kirlilik gözlemliyoruz. Bizlerde bu kirlilik ile ilgili olarak çevre temizliğine dikkat çekmek amacı ile bu gün enne barajına geldik. Su üstünde nasıl bir yaşam varsa su üstünde de bir yaşam var. Su altında yaşamını sürdüren canlıların hayatlarına müdahale edercesine bir kirletmeye hakkımızın olmayacağını düşünüyoruz. Aynı zaman bu su kaynakları geçmiş kuşaklardan gelecek kuşaklara aktarılması için bizlere emanet edildi. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bugünde kurumumuzda stajlarını yapan öğrenci arkadaşlarımızda bize katılarak çevre temizliğinde ve etkinliğimizde katkı verdiler. Kendilerine de bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Afad Arama Kurtarma Görevlisi Halil İbrahim Kızılkaya, " Görmüş olduğunuz gibi çok küçük alanda bile çok fazla bir çöp birikintisi oluşmuş. Bu çöpleri çok büyük kısmı ise plastik atıklardan oluşmakta ve atıkların doğada yok olmaları ise çok uzun süreler alıyor. Su üstünde olduğu kadar su altında çöp birikintileri oluşuyor. Unutmayalım ki su altında da bir yaşam var, bizler bütün çevremizi temiz tutarak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakalım" diye konuştu.

Öğrencilerden Melisa Özcan ve Süleyman Kartal ise katılmış oldukları etkinlikte dolayı memnun olduklarını ve vatandaşları çevremizi temiz tutmaya davet ettiler.

