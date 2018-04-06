'Bal Kaymak' filmi 18 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak - İSTANBUL
"Bal Kaymak" filmi 18 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak - İSTANBUL - Filmin Fragmanı"Bal Kaymak" filmi 18 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak - Onur Tan'ın yazıp yönettiği filmin sosyal medyada yayınlanan fragmanını 150 binin üzerinde kişi izlediİSTANBUL (AA) - Sıcak ve samimi öyküsüyle izleyiciyi özlenen duygulara doğru yolculuğa çıkarmayı hedefleyen "Bal Kaymak" filmi 18 Mayıs'ta vizyona girecek.Onur Tan'ın yazıp yönettiği filmin sosyal medyada yayınlanan fragmanı 150 binin üzerinde sinemasever tarafından izlendi.Sekiz yaşındaki başrol oyuncusu Beren Gökyıldız, ilk filminde güzel bir ekiple çalıştığını belirterek, "Böyle bir projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ayrıca sinemada dev ekranda izlemek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.Gökyıldız, filmden önce bal ve kaymak yemediğine işaret ederek, "Bal Kaymak hikayesinde en çok Bade'nin çok mutlu bir kız olmasını sevdim. Doğruyu söylemek gerekirse bal ve kaymağı birlikte ilk olarak filmin çekimleri sırasında yedim çünkü kaymak sevmiyordum ama çok beğendim. Hem çok lezzetli hem de çok faydalı. Bütün çocuklar yemeli bence." dedi. - Çekimleri Makedonya ve İstanbul 'da gerçekleştirildiÇekimleri Makedonya ve İstanbul 'da gerçekleştirilen filmde, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya, Beren Gökyıldız, Kenan Çoban, Filiz Ahmet, Yunus Emre Yıldırımer, Melissa Yıldırımer ve Ömer Tan rol aldı.Big Play Entertainment (2D Medya)/ Sertaç Demirtaş, Yusuf Karataş yapımcılığında vizyona girmeye hazırlanan filmin konusu şöyle:"Güneşin yaktığı, suyun boğduğu, havanın dondurduğu ancak Balkan topraklarının henüz üstünü örtmeyi beceremediği kadar büyük bir sevdanın masalı Bal Kaymak. Yaylanın bir ucundan diğerine bütün köyü ortadan ikiye bölen ve kavuşması imkansız görünen bu masalın kahramanları ise Adem, Havva ve Bade. Kalbinde güzel, renkli ve saf bir dünya kurmayı başaran küçük Bade için hayatın bütün kavgaları başka dünyalarda başka yerlerde oluyor.Bade, çalışkan arılarıyla ve kocaman köpeğiyle dünyanın en iyi balını üreten aksi, huysuz, geçimsiz, sert bir dede ve sevimli keçileri ve oğlaklarıyla dünyanın en iyi kaymağını yapan inatçı, kızgın, küsmüş bir nine arasında kendisine kalacak sıcak bir yuva bulamayan, sevgiye, meleklere ve iyiliğe inanan küçük bir kız çocuğu. Dede ve nine arasında esen sert rüzgarlara direnen Bade ile kendisi kadar küçük ama zekası, kuvveti ve çalışkanlığıyla yaylada haklı bir ün kazanan arkadaşı Ömer, izleyiciyi yeni bir masala ve maceraya, uzakta kalmış çocukluk yıllarına yolculuğa çıkaracak."