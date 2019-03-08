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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Varank: '(Göbeklitepe'nin resmi açılışı) Şanlıurfa'yı turizmde parlayan bir yıldız olma yolunda atılmış çok önemli bir adım' - ŞANLIURFA

Bakan Varank: '(Göbeklitepe'nin resmi açılışı) Şanlıurfa'yı turizmde parlayan bir yıldız olma yolunda atılmış çok önemli bir adım' - ŞANLIURFA

Bakan Varank: "(Göbeklitepe'nin resmi açılışı) Şanlıurfa 'yı turizmde parlayan bir yıldız olma yolunda atılmış çok önemli bir adım" - ŞANLIURFA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Bakan Varank: - "(Göbeklitepe'nin resmi açılışı) Şanlıurfa 'yı turizmde parlayan bir yıldız olma yolunda atılmış çok önemli bir adım"ŞANLIURFA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehir merkezindeki miting alanında halka hitap etti.

Miting Alanı 

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