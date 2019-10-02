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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Selçuk'tan 'Dünya Çocuk Günü' paylaşımı - ANKARA

Bakan Selçuk'tan 'Dünya Çocuk Günü' paylaşımı - ANKARA

Bakan Selçuk'tan "Dünya Çocuk Günü" paylaşımı - ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Dünya Çocuk Günü" paylaşımı - Kum sanatıyla yapılan çocuk figürleri Bakan Selçuk'tan "Dünya Çocuk Günü" paylaşımı - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla şair Derya Dürükoğlu Sucu'ya ait "Çocuğum Ben" isimli şiirin seslendirildiği videoyu paylaştı - Videoda, sanatçı Ramazan Yumrutepe'nin, kum sanatıyla yaptığı çocuk figürlerinin görsellerine yer verildiANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla şair Derya Dürükoğlu Sucu'ya ait "Çocuğum Ben" isimli şiirin seslendirildiği videoyu paylaştı.Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, Bakanlık tarafından hazırlanan bir videonun yer aldığı paylaşımda bulundu.Videoda, şair Derya Dürükoğlu Sucu'ya ait "Çocuğum Ben" şiiri, kum sanatçısı Ramazan Yumrutepe'nin çocuk figürleri eşliğinde Gökben Baş tarafından seslendirildi.Selçuk, paylaşımında, "Şair haklıymış, 'Gökyüzü gibi bir şeymiş bu çocukluk. Hiçbir yere gitmiyormuş'. Bugün gökyüzüne bakıp çocukluğumuzu bulma günü." ifadesini kullandı.Öte yandan, MEB Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün stüdyolarında hazırlanan video için kum sanatçısı Ramazan Yumrutepe'nin gönüllü destek verdiği öğrenildi.

Sosyal Medya Gökyüzü 

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