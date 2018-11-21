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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Selçuk 'Öğretmenler Günü Konseri'ne katıldı - ANKARA

Bakan Selçuk 'Öğretmenler Günü Konseri'ne katıldı - ANKARA

Bakan Selçuk "Öğretmenler Günü Konseri"ne katıldı - ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'ndaki müzikseverlerden detaylar - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi - Türk Halk Müziği sanatçısı Erol Parlak'ın konseri - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve eşi Rana Selçuk'un türküleri dinlemesinden detay - Türk Halk Müziği sanatçısı Zara'nın konseriBakan Selçuk "Öğretmenler Günü Konseri"ne katıldı - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla düzenlenen konserde, Erol Parlak ve Zara'yı dinlediANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla düzenlenen konseri izledi.Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'ndaki konsere eşi Rana Selçuk ile geldi.Ziya Selçuk, Türk Halk Müziği sanatçıları Erol Parlak ve Zara'nın seslendirdiği türküleri, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğretmenlerle birlikte dinledi.

Öğretmenler Öğretmen 

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