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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Selçuk, 'Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması' ödül törenine katıldı - İSTANBUL

Bakan Selçuk, 'Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması' ödül törenine katıldı - İSTANBUL

Bakan Selçuk, "Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması" ödül törenine katıldı - İSTANBUL - Ödül törenine katılan çocuklardan görüntüler - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - Ödül töreni - Toplu fotoğraf çekimiİSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilge Çocuk dergisi tarafından "Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması" ödül törenine katıldı.

Ödül Töreni Çekim 

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