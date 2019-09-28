Bakan Selçuk, 'Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması' ödül törenine katıldı - İSTANBUL
Bakan Selçuk, "Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması" ödül törenine katıldı - İSTANBUL - Ödül törenine katılan çocuklardan görüntüler - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - Ödül töreni - Toplu fotoğraf çekimiİSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilge Çocuk dergisi tarafından "Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması" ödül törenine katıldı.
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