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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kurum, Nasreddin Hoca ile birlikte göle maya çaldı - KONYA

Bakan Kurum, Nasreddin Hoca ile birlikte göle maya çaldı - KONYA

- Halk oyunları ekiplerinin gösterisi - Nasreddin Hoca'nın evinden çıkışı - Nareddin Hoca'nın nasihatı - Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binmesi temsili - Kortej yürüyüşü - Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un göle maya çalmasıKONYA - Konya 'nın Akşehir ilçesinde 60. Nasreddin Hoca'yı anma etkinlikleri düzenlendi.
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