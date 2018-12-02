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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Bakan Kurum’dan Yeşilırmak’ta inceleme

- Bakan Kurum’dan Yeşilırmak’ta inceleme

Bakan Kurum'un açıklaması.

Laboratuvar Bild Allah Oksijen Borat 

-Irmakta botların yüzüşü.
-Ekiplerin su numunesi alması.
-Bakanın ırmak kıyısına gelişi.
-Valiliğe gelişi.
-Belediye binasının önünde inceleme yapması.

( AMASYA )- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeşilırmak'taki balık ölümleriyle ilgili konuştu:- “Balıkların ölüm sebebi debi düşüklüğü ve oksijen miktarının azalmasından kaynaklı”- “Laboratuvar neticeleri sonucunda kirliliğe sebep olan etkeni inşallah tespit etmiş olacağız”- “Kirliliğe sebep olan işletme var ise de bunun tespiti neticesinde gerekli cezai işlemi uygulayacağız” AMASYA

- Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri'nde yaşanan balık ölümleri sonrası geldiği kentte incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Balıkların ölüm sebebi debi düşüklüğü ve oksijen miktarının azalmasından kaynaklı. Laboratuvar neticeleri sonucunda kirliliğe sebep olan etkeni inşallah tespit etmiş olacağız” dedi.
Amasya Valiliğini ziyaret ettikten sonra denetim çalışmalarını ve bakanlığa ait gezici laboratuvarda yapılan analizleri değerlendiren Bakan Kurum, “Nehirde olması gereken oksijen miktarı balıkların yaşaması için 5 miligram/litre saniye olan oksijen miktarının balıkların öldüğü gün itibariyle 1 miligram seviyesine düştüğü, olması gereken su debisinin de 20 metreküp/saniye olduğu gözlenmiş. Alınan balık numuneleri Ankara’ya gönderildi. Biz de gezici laboratuvarımızda numuneleri aldık. Balıkların ölüm sebebi debi düşüklüğü ve oksijen miktarının azalmasından kaynaklı. Bu laboratuvar neticeleri sonucunda kirliliğe sebep olan etkeni inşallah tespit etmiş olacağız” diye konuştu.
Murat Kurum, “Şu an için Yeşilırmak nehrinde hiçbir problem yok. Debi 30 metreküp/saniye şeklinde yine oksijen miktarı da 5 miligram/saniye olarak tespit edildi. Dolayısıyla şu an balıklarımızı veya çevreyi tehdit edecek. hiçbir sorun, problem yok. İnşallah kirliliğe sebep olan işletme var ise de bunun tespiti neticesinde gerekli cezai işlemi uygulayacağımızı da sizler aracılığıyla bildirmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Vali Dr. Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve beraberindekilerle birlikte Amasya Belediyesini de ziyaret eden Kurum, Belediye Başkanı Cafer Özdemir’den çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı. (MÇ-SLH
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