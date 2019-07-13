Bakan Kurum Ayder Yaylası'ndaki salıncak kirliliğine dikkat çekti

-Vatandaşlar ile konuşması

-Salıncaklara tepki göstermesi

-Konuşmaları

-Yöre sakinleri ile geçen diyaloglar



( RİZE )- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Buranın değerini aşağıya çekecek şeylere müsaade edemeyiz” RİZE



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’na yaptığı ziyarette salıncak kirliliğine dikkat çekerek “Buranın değerini aşağıya çekecek şeylere müsaade edemeyiz” dedi.

Dün Trabzon’a gelerek bakanlığı tarafından iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan ve Trabzon, Samsun, Ordu, Rize, Giresun ve Artvin illerini kapsayan 15 maddelik ‘Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’nın detaylarını açıkladı, ardından turizm merkezi Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’e giderek turizm sezonunun bitmesinin ardından Uzungöl’de kaçak ve imar barışına dahil olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Bugün ise Rize’de sabah saatlerinde İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’na katılan Bakan Kurum, ardından bölgenin ve Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na çıkarak burada bakanlığının yapacağı dönüşüm çalışmalarını yerinde gördü, sorumlu müdürlere tek tek talimatlar verdi. Yöre insanı ile sohbet eden, sorun ve çözüm önerilerini konuşan Kurum, yayla merkezindeki salıncak kirliliğine dikkat çekti. Bakan Kurum, salıncak işletmecileri ile konuşarak “Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki bu Ayder’i dünyanın en güzel yeri yapın. Biz de sizleri incitmeden kırmadan dökmeden kaldırımından otoparkına kadar burayı yapacağız ama sizler de bize yardımcı olacaksınız. Ama buranın değerini aşağıya çekecek şeylere de müsaade edemeyiz” diye konuştu.

Bir bayan işletmecinin “Salıncaklarımıza dokunmayın” isteği üzerine Bakan Kurum, “Olmaz, kamulaştırma sürecine başlayacağız ve hemen paranızı vereceğiz burayı da hazineye alacağız. Kira yardımı da vereceğiz burası için, salıncakları da kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

