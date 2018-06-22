Bakan Kurtulmuş: 'En az yüzde 5 buçuk, 6'lar seviyesinde bir büyüme hızıyla birlikte Türkiye önemli bir ilerlemeye kavuşacaktır' - İSTANBUL Video
Bakan Kurtulmuş: "En az yüzde 5 buçuk, 6'lar seviyesinde bir büyüme hızıyla birlikte Türkiye önemli bir ilerlemeye kavuşacaktır" - İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un konuşması - DetaylarİSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Turizm İstişare Kurulu Toplantısında konuştu.