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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Ersoy: ''Yaratılanı anlamak için Yaratıcı'nın kılavuzluğuna sığınmak en doğru yoldur'' - KONYA

Bakan Ersoy: ''Yaratılanı anlamak için Yaratıcı'nın kılavuzluğuna sığınmak en doğru yoldur'' - KONYA

- Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü - İstanbul Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Hafız Kerim Öztürk'ün Kur'an - ı Kerim tilaveti - Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması - Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıKONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Şeb - i Arus Töreni'ne katıldı.

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